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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Базель - Лудогорец
Базель - Лудогорец: обзор матча 27 августа 2013
Базель
27.08.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 4 : 2
Завершен
Лудогорец
11'
Ф. Фрай
79'
Ф. Дежен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Лудогорец
86'
Замена
Витинья
️️️️
И. Стоянов
ГОЛ! 2:0!
Ф. Дежен
79'
Замена
Ф. Дежен
️️️️
Б. Сафари
77'
73'
Замена
М. Александров
️️️️
В. Мисиджан
Замена
М. Дельгадо
️️️️
М. Салах
70'
63'
Желтая карточка
К. Моци
59'
Замена
Ф. Эшпинью
️️️️
Х. Златински
Замена
Г. Сауро
️️️️
Ф. Шер
55'
Желтая карточка
А. Айети
44'
Желтая карточка
М. Салах
39'
Желтая карточка
Ф. Шер
14'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фрай
Пас отдал
М. Диас
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
41
Кай Возер
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
34
Таулант Джака
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
41
Чоко
ЦЗ
4
Теро Мянтиля
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
23
Христо Златински
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
73
Иван Стоянов
ПП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
14
Роман Безьяк
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
22
Гастон Сауро
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
7
Давид Дежен
ПП
9
Марко Штреллер
ЦФ
Лудогорец
91
Иван Цворович
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
77
Витинья
ЦЗ
5
Александре Барте
ЦЗ
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
10
Себастьян Эрнандес
ЦП
99
Мичел Платини
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Зоммер
15
Айети
5
Шер
4
Сафари
41
Возер
21
Диас
34
Джака
14
Штокер
20
Фрай
10
Салах
13
Сио
4-4-2
27
Стоянов
41
Чоко
4
Мянтиля
27
Моци
25
Минев
73
Стоянов
84
Марселиньо
18
Дьяков
23
Златински
14
Безьяк
7
Мисиджан
5
Шер
22
Сауро
22
Сауро
5
Шер
4
Сафари
4
Дежен
4
Дежен
4
Сафари
10
Салах
10
Дельгадо
10
Дельгадо
10
Салах
73
Стоянов
77
Витинья
77
Витинья
73
Стоянов
23
Златински
10
Эшпинью
10
Эшпинью
23
Златински
7
Мисиджан
77
Александров
77
Александров
7
Мисиджан
Остались в запасе
Базель
Лудогорец
18
Джермано Вайлати
ВР
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
9
Марко Штреллер
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
5
Александре Барте
ЦЗ
10
Себастьян Эрнандес
ЦП
91
Иван Цворович
ВР
99
Мичел Платини
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
9
Марко Штреллер
ЦФ
Остались в запасе
5
Александре Барте
ЦЗ
10
Себастьян Эрнандес
ЦП
91
Иван Цворович
ВР
99
Мичел Платини
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Стойчо Стоев
Статистика матча Базель - Лудогорец
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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