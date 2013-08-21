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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лудогорец - Базель
Лудогорец - Базель: обзор матча 21 августа 2013
Лудогорец
21.08.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 4
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Базель
23'
Марселиньо
50'
И. Стоянов
12'
М. Салах
59'
М. Салах
64'
Д. Сио
84'
Ф. Шер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Базель
88'
Замена
М. Дельгадо
️️️️
М. Салах
85'
Замена
Г. Сауро
️️️️
В. Штокер
84'
ГОЛ с пенальти! 2:4!
Ф. Шер
Красная карточка
Ж. Кайсара
83'
82'
Желтая карточка
К. Возер
Замена
Ф. Эшпинью
️️️️
Марселиньо
72'
69'
Желтая карточка
Б. Сафари
65'
Замена
Т. Джака
️️️️
Д. Сио
64'
ГОЛ! 2:3!
Д. Сио
Пас отдал
В. Штокер
Замена
В. Мисиджан
️️️️
Д. Абало
63'
59'
ГОЛ! 2:2!
М. Салах
Пас отдал
М. Диас
Замена
М. Платини
️️️️
Р. Безьяк
56'
ГОЛ! 2:1!
И. Стоянов
Пас отдал
Ж. Кайсара
50'
Желтая карточка
Ж. Кайсара
34'
26'
Желтая карточка
Д. Сио
ГОЛ! 1:1!
Марселиньо
Пас отдал
Р. Безьяк
23'
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Пас отдал
Ф. Фрай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
5
Александре Барте
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
23
Христо Златински
ЦП
17
Дани Абало
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
73
Иван Стоянов
ПП
14
Роман Безьяк
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
4
Беранг Сафари
ЦЗ
41
Кай Возер
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
20
Фабиан Фрай
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Лудогорец
91
Иван Цворович
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
4
Теро Мянтиля
ЦЗ
41
Чоко
ЦЗ
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
99
Мичел Платини
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
22
Гастон Сауро
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
28
Штефан Андрист
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
7
Давид Дежен
ПП
4-5-1
27
Стоянов
25
Минев
27
Моци
80
Кайсара
5
Барте
23
Златински
17
Абало
84
Марселиньо
18
Дьяков
73
Стоянов
14
Безьяк
4-1-3-1-1
1
Зоммер
41
Возер
15
Айети
5
Шер
4
Сафари
21
Диас
20
Фрай
6
Эль-Ненни
14
Штокер
10
Салах
13
Сио
84
Марселиньо
10
Эшпинью
10
Эшпинью
84
Марселиньо
14
Безьяк
99
Платини
99
Платини
14
Безьяк
17
Абало
7
Мисиджан
7
Мисиджан
17
Абало
14
Штокер
22
Сауро
22
Сауро
14
Штокер
13
Сио
34
Джака
34
Джака
13
Сио
10
Салах
10
Дельгадо
10
Дельгадо
10
Салах
Остались в запасе
Лудогорец
Базель
4
Теро Мянтиля
ЦЗ
41
Чоко
ЦЗ
91
Иван Цворович
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
Главный тренер
Стойчо Стоев
28
Штефан Андрист
ЦП
18
Джермано Вайлати
ВР
4
Филипп Дежен
ПЗ
7
Давид Дежен
ПП
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
4
Теро Мянтиля
ЦЗ
41
Чоко
ЦЗ
91
Иван Цворович
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
Остались в запасе
28
Штефан Андрист
ЦП
18
Джермано Вайлати
ВР
4
Филипп Дежен
ПЗ
7
Давид Дежен
ПП
Главный тренер
Стойчо Стоев
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Лудогорец - Базель
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Васил Левски
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