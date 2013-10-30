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Судьи
Главный судья:
Антонио Дамато (Барлетта)

Милан - Лацио

30.10.2013, Среда, 23:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Италия. Серия А, 10 тур Милан - Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
27 тур
2 марта, суббота 23:45 Милан 3:0 Лацио
8 тур
20 октября, суббота 22:45 Лацио 3:2 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
21 тур
1 февраля, среда 23:45 Лацио 2:0 Милан
2 тур
9 сентября, пятница 22:45 Милан 2:2 Лацио
Италия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
26 января, четверг 23:45 Милан 3:1 Лацио
Италия. Серия А (2010/2011)
23 тур
1 февраля, вторник 22:45 Милан 0:0 Лацио
4 тур
22 сентября, среда 22:45 Лацио 1:1 Милан
Италия. Серия А (2009/2010)
31 тур
28 марта, воскресенье 22:45 Милан 1:1 Лацио
12 тур
8 ноября, воскресенье 17:00 Лацио 1:2 Милан
Италия. Серия А (2008/2009)
22 тур
1 февраля, воскресенье 22:45 Лацио 0:3 Милан
3 тур
21 сентября, воскресенье 22:30 Милан 4:1 Лацио
Италия. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
3 декабря, среда 22:45 Милан 1:2 Лацио
Италия. Серия А (2007/2008)
26 тур
1 марта, суббота 22:30 Милан 1:1 Лацио
7 тур
7 октября, воскресенье 22:30 Лацио 1:5 Милан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 33 3 2 80:23 +57 102
2. Рома 38 26 7 5 72:25 +47 85
3. Наполи 38 23 9 6 77:39 +38 78
4. Фиорентина 38 19 8 11 65:44 +21 65
5. Интер 38 15 15 8 62:39 +23 60
6. Парма 38 15 13 10 58:46 +12 58
7. Торино 38 15 12 11 58:48 +10 57
8. Милан 38 16 9 13 57:49 +8 57
9. Лацио 38 15 11 12 54:54 0 56
10. Верона 38 16 6 16 62:68 -6 54
11. Аталанта 38 15 5 18 43:51 -8 50
12. Сампдория 38 12 9 17 48:62 -14 45
13. Удинезе 38 12 8 18 46:57 -11 44
14. Дженоа 38 11 11 16 41:50 -9 44
15. Кальяри 38 9 12 17 34:53 -19 39
16. Кьево 38 10 6 22 34:54 -20 36
17. Сассуоло 38 9 7 22 43:72 -29 34
18. Катания 38 8 8 22 34:66 -32 32
19. Болонья 38 5 14 19 28:58 -30 29
20. Ливорно 38 6 7 25 39:77 -38 25
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