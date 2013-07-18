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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сконто - Слован
Сконто - Слован: обзор матча 18 июля 2013
Сконто
18.07.2013, четверг, 20:30
Лига Европы, 2 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Слован
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Статистика матча Сконто - Слован
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Матчи команд
Сконто
Лига Европы, 2 раунд
Дебрецен
9 : 2
23.07.2015
Сконто
Лига Европы, 2 раунд
Сконто
2 : 2
16.07.2015
Дебрецен
Лига Европы, 1 раунд
Сент-Патрикс
0 : 2
09.07.2015
Сконто
Лига Европы, 1 раунд
Сконто
2 : 1
02.07.2015
Сент-Патрикс
Лига Европы, 2 раунд
Слован
1 : 0
25.07.2013
Сконто
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
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«Спартак» интересуется защитником из Уганды
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«Акрон» претендует на хорватского форварда
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2022.08.01 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
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