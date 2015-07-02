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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сконто - Сент-Патрикс
Сконто - Сент-Патрикс: обзор матча 02 июля 2015
Сконто
02.07.2015, четверг, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
2 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Сент-Патрикс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сконто - Сент-Патрикс
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0
0
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0
0
Матчи команд
Сконто
Лига Европы, 2 раунд
Дебрецен
9 : 2
23.07.2015
Сконто
Лига Европы, 2 раунд
Сконто
2 : 2
16.07.2015
Дебрецен
Лига Европы, 1 раунд
Сент-Патрикс
0 : 2
09.07.2015
Сконто
Лига Европы, 1 раунд
Сконто
2 : 1
02.07.2015
Сент-Патрикс
Лига Европы, 2 раунд
Слован
1 : 0
25.07.2013
Сконто
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Сент-Патрикс
2 : 3
30.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Голуэй Юнайтед
0 : 0
23.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дерри Сити
1 : 0
19.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Сент-Патрикс
1 : 2
16.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Слайго Роверс
0 : 1
19.09.2026
Сент-Патрикс
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Сент-Патрикс
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2024.08.28 21:14
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Рижский «Сконто» выставлен на продажу за долги
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«Сент-Патрикс» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 августа 2025
2025.08.07 20:35
«Сент-Патрикс» – «Бешикташ»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.06 09:43
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
2024.08.28 21:14
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2024.08.16 08:20
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