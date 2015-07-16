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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сконто - Дебрецен
Сконто - Дебрецен: обзор матча 16 июля 2015
Сконто
16.07.2015, четверг, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 2
Ответный матч – 2 : 9
Завершен
Дебрецен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сконто - Дебрецен
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0
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0
Матчи команд
Сконто
Лига Европы, 2 раунд
Дебрецен
9 : 2
23.07.2015
Сконто
Лига Европы, 2 раунд
Сконто
2 : 2
16.07.2015
Дебрецен
Лига Европы, 1 раунд
Сент-Патрикс
0 : 2
09.07.2015
Сконто
Лига Европы, 1 раунд
Сконто
2 : 1
02.07.2015
Сент-Патрикс
Лига Европы, 2 раунд
Слован
1 : 0
25.07.2013
Сконто
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
- : -
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Ференцварош
1 : 1
10.10.2026
Дебрецен
Информация о матче
Стадион:
Олаха Габора
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