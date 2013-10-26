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Судьи
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Памплона)

Барселона - Реал

26.10.2013, Суббота, 20:00 мск Барселона, стадион Камп Ноу Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол" 19:55 (прямая) Испания. Примера, 10 тур Барселона - Реал
Испания. Примера (2012/2013)
26 тур
2 марта, суббота 19:00 Реал 2:1 Барселона
7 тур
7 октября, воскресенье 21:50 Барселона 2:2 Реал
Испания. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
ответный матч		 26 февраля, вторник 23:59 Барселона 1:3 Реал
Испания. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
первый матч		 30 января, среда 23:59 Реал 1:1 Барселона
Суперкубок Испании 2012

ответный матч		 30 августа, четверг 00:30 Реал 2:1 Барселона
Суперкубок Испании 2012

первый матч		 24 августа, пятница 00:30 Барселона 3:2 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
35 тур
21 апреля, суббота 22:00 Барселона 1:2 Реал
16 тур
11 декабря, воскресенье 01:00 Реал 1:3 Барселона
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
ответный матч		 26 января, четверг 01:00 Барселона 2:2 Реал
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
первый матч		 19 января, четверг 01:00 Реал 1:2 Барселона
Суперкубок Испании 2011
Финал
ответный матч		 18 августа, четверг 01:00 Барселона 3:2 Реал
Суперкубок Испании 2011
Финал
первый матч		 14 августа, воскресенье 23:55 Реал 2:2 Барселона
Лига Чемпионов (2010/2011)
1/2 финала
ответный матч		 3 мая, вторник 22:45 Барселона 1:1 Реал
1/2 финала
ответный матч		 27 апреля, среда 22:45 Реал 0:2 Барселона
Испания. Кубок (2010/2011)
Финал
20 апреля, среда 23:30 Реал 1:0 Барселона
Испания. Примера (2010/2011)
32 тур
16 апреля, суббота 23:55 Реал 1:1 Барселона
13 тур
29 ноября, понедельник 23:00 Барселона 5:0 Реал
Испания. Примера (2009/2010)
31 тур
10 апреля, суббота 23:55 Реал 0:2 Барселона
12 тур
29 ноября, воскресенье 21:00 Барселона 1:0 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
34 тур
2 мая, суббота 22:00 Реал 2:6 Барселона
15 тур
13 декабря, суббота 23:55 Барселона 2:0 Реал
Испания. Примера (2007/2008)
36 тур
7 мая, среда 23:55 Реал 4:1 Барселона
17 тур
23 декабря, воскресенье 21:00 Барселона 0:1 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Атлетико М 38 28 6 4 77:26 +51 90
2. Барселона 38 27 6 5 100:33 +67 87
3. Реал 38 27 6 5 104:38 +66 87
4. Атлетик Б 38 20 10 8 66:39 +27 70
5. Севилья 38 18 9 11 69:52 +17 63
6. Вильярреал 38 17 8 13 60:44 +16 59
7. Реал Сосьедад 38 16 11 11 62:55 +7 59
8. Валенсия 38 13 10 15 51:53 -2 49
9. Сельта 38 14 7 17 49:54 -5 49
10. Леванте 38 12 12 14 35:43 -8 48
11. Малага 38 12 9 17 39:46 -7 45
12. Райо Вальекано 38 13 4 21 46:80 -34 43
13. Хетафе 38 11 9 18 35:54 -19 42
14. Эспаньол 38 11 9 18 41:51 -10 42
15. Гранада 38 12 5 21 32:56 -24 41
16. Эльче 38 9 13 16 30:50 -20 40
17. Альмерия 38 11 7 20 43:71 -28 40
18. Осасуна 38 10 9 19 32:62 -30 39
19. Вальядолид 38 7 15 16 38:60 -22 36
20. Бетис 38 6 7 25 36:78 -42 25
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