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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Металлург
Карпаты - Металлург: обзор матча 23 ноября 2013
Карпаты
23.11.2013, суббота, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Металлург
2'
А. Гладкий
86'
А. Гладкий
23'
А. Мораес
53'
С. Болбат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Металлург
90'
+6
Желтая карточка
С. Болбат
90'
+2
Желтая карточка
Н. Морозюк
90'
+1
Замена
Д. О'Ди
️️️️
Александре
ГОЛ! 2:2!
А. Гладкий
86'
Желтая карточка
А. Ткачук
84'
81'
Замена
Н. Морозюк
️️️️
Г. Нельсон
Замена
Д. Васин
️️️️
С. Зенев
77'
73'
Замена
В. Полевой
️️️️
А. Насонов
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
Д. Лепа
62'
Желтая карточка
Д. Лепа
61'
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
60'
53'
ГОЛ! 1:2!
С. Болбат
Пас отдал
Г. Зотов
47'
Желтая карточка
В. Прийма
Желтая карточка
С. Зенев
27'
23'
ГОЛ! 1:1!
А. Мораес
ГОЛ! 1:0!
А. Гладкий
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
32
Олег Голодюк
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
23
Александр Насонов
ЛП
14
Александре
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
36
Владимир Гудыма
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
33
Руслан Мамутов
ЦП
90
Данило
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Даниэль
ЦФ
4-1-1-4
31
Ильющенков
21
Костевич
32
Пластун
6
Балажиц
11
Мирошниченко
19
Ткачук
32
Голодюк
21
Бартулович
20
Зенев
20
Гладкий
11
Лепа
4-4-1-1
13
Бандура
31
Зотов
4
Прийма
44
Чечер
50
Болбат
14
Александре
10
Лазич
8
Нельсон
23
Насонов
13
Макридис
18
Мораес
11
Лепа
9
Мартынюк
9
Мартынюк
11
Лепа
20
Зенев
39
Васин
39
Васин
20
Зенев
23
Насонов
14
Полевой
14
Полевой
23
Насонов
14
Александре
21
О'Ди
21
О'Ди
14
Александре
8
Нельсон
6
Морозюк
6
Морозюк
8
Нельсон
Остались в запасе
Карпаты
Металлург
36
Владимир Гудыма
ЦФ
8
Амбросий Чачуа
АП
23
Роман Мисак
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
Главный тренер
Александр Севидов
33
Руслан Мамутов
ЦП
19
Даниэль
ЦФ
79
Юрий Панькив
ВР
90
Данило
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
36
Владимир Гудыма
ЦФ
8
Амбросий Чачуа
АП
23
Роман Мисак
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
Остались в запасе
33
Руслан Мамутов
ЦП
19
Даниэль
ЦФ
79
Юрий Панькив
ВР
90
Данило
ЦП
Главный тренер
Александр Севидов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Карпаты - Металлург
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Стадион:
Украина
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