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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Зенит (мол)
Локомотив (мол) - Зенит (мол): обзор матча 03 мая 2014
Локомотив (мол)
03.05.2014, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
2 : 0
Завершен
Зенит (мол)
13'
А. Ломакин
31'
А. Чуканов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Зенит (мол)
Замена
Е. Воронин
️️️️
Н. Саламатов
90'
76'
Замена
П. Барбашов
️️️️
И. Иваниди
73'
Желтая карточка
А. Яковлев
Замена
М. Погонин
️️️️
Д. Анисимов
64'
63'
Замена
Н. Новопашин
️️️️
Е. Серенков
57'
Замена
А. Поникаров
️️️️
П. Назимов
53'
Замена
Д. Ходаковский
️️️️
П. Осипов
50'
Замена
В. Романов
️️️️
А. Панфилов
Замена
Н. Кипиани
️️️️
А. Турик
46'
ГОЛ! 2:0!
А. Чуканов
31'
24'
Желтая карточка
Д. Давиденко
24'
Замена
А. Яковлев
️️️️
С. Жалобков
ГОЛ! 1:0!
А. Ломакин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
10
Никита Саламатов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
96
Денис Анисимов
АП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Денис Клюев
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
53
Иван Иваниди
ЦЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
72
Степан Жалобков
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
42
Данила Давиденко
ЦП
73
Павел Осипов
ЦП
60
Евгений Серенков
ЦП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
43
Павел Назимов
ЦФ
93
Алексей Панфилов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Локомотив (мол)
76
Филипп Харин
ВР
1
Юрий Костриков
ВР
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
10
Михаил Погонин
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
Зенит (мол)
30
Антон Цветков
ВР
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
64
Никита Новопашин
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
40
Павел Барбашов
ЦП
66
Вадим Романов
ЦФ
4-3-3
22
Лобанцев
73
Рахмонов
2
Мартынов
56
Довбня
54
Соловьёв
25
Турик
90
Ломакин
10
Саламатов
7
Чуканов
96
Анисимов
77
Корян
3-1-3-3
78
Васютин
53
Иваниди
75
Ребенко
72
Жалобков
13
Кубышкин
42
Давиденко
73
Осипов
60
Серенков
93
Панфилов
43
Назимов
98
Ефимов
96
Анисимов
10
Погонин
10
Погонин
96
Анисимов
25
Турик
7
Кипиани
7
Кипиани
25
Турик
10
Саламатов
37
Воронин
37
Воронин
10
Саламатов
73
Осипов
97
Ходаковский
97
Ходаковский
73
Осипов
93
Панфилов
66
Романов
66
Романов
93
Панфилов
53
Иваниди
40
Барбашов
40
Барбашов
53
Иваниди
72
Жалобков
56
Яковлев
56
Яковлев
72
Жалобков
43
Назимов
7
Поникаров
7
Поникаров
43
Назимов
60
Серенков
64
Новопашин
64
Новопашин
60
Серенков
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Зенит (мол)
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
76
Филипп Харин
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
1
Юрий Костриков
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
76
Филипп Харин
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
1
Юрий Костриков
ВР
Остались в запасе
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Локомотив (мол) - Зенит (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Илья Бугров
(Рыбинск)
Стадион:
Локомотив-Перово
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