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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Урал (мол)
Локомотив (мол) - Урал (мол): обзор матча 21 марта 2014
Локомотив (мол)
21.03.2014, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
2 : 0
Завершен
Урал (мол)
78'
А. Довбня
90+2'
М. Погонин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Урал (мол)
Замена
А. Соловьёв
️️️️
Т. Мустафин
90'
+4
Замена
В. Фереферов
️️️️
М. Мартынов
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
М. Погонин
90'
+2
Замена
В. Семёнов
️️️️
А. Ломакин
87'
Желтая карточка
Т. Мустафин
86'
Замена
М. Погонин
️️️️
Д. Анисимов
85'
80'
Замена
Н. Дурандин
️️️️
М. Сергеев
ГОЛ! 1:0!
А. Довбня
78'
Замена
А. Турик
️️️️
Р. Жемалетдинов
74'
71'
Замена
Е. Шумихин
️️️️
К. Берхамов
Пенальти не реализован!
А. Ломакин
70'
69'
Желтая карточка
И. Сабирзянов
63'
Замена
А. Омарбеков
️️️️
Н. Тихонов
46'
Замена
Л. Гвалия
️️️️
А. Чухлей
46'
Замена
Р. Нисафутдинов
️️️️
А. Сапета
Замена
А. Чуканов
️️️️
Е. Воронин
46'
19'
Желтая карточка
А. Сапета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
1
Юрий Костриков
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
96
Денис Анисимов
АП
21
Антон Миранчук
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
Главный тренер
Денис Клюев
Урал (мол)
99
Дмитрий Арапов
ВР
23
Артем Вакурин
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
42
Михаил Филиппов
ЦП
31
Никита Тихонов
ЦП
94
Александр Кашкаров
ЦП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
11
Максим Сергеев
ЦФ
0
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Локомотив (мол)
76
Филипп Харин
ВР
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
10
Михаил Погонин
ЦП
75
Владислав Семёнов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Лаша Гвалия
ЦП
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
55
Евгений Шумихин
ЦП
36
Роман Маркелов
ЦП
81
Никита Дурандин
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Костриков
26
Мустафин
56
Довбня
50
Лысцов
2
Мартынов
6
Баринов
90
Ломакин
10
Жемалетдинов
21
Миранчук
37
Воронин
96
Анисимов
2-5-1-2
99
Арапов
20
Чухлей
23
Вакурин
31
Тихонов
4
Сабирзянов
7
Берхамов
41
Сапета
94
Кашкаров
42
Филиппов
0
Соболев
11
Сергеев
96
Анисимов
10
Погонин
10
Погонин
96
Анисимов
2
Мартынов
83
Фереферов
83
Фереферов
2
Мартынов
37
Воронин
7
Чуканов
7
Чуканов
37
Воронин
26
Мустафин
54
Соловьёв
54
Соловьёв
26
Мустафин
90
Ломакин
75
Семёнов
75
Семёнов
90
Ломакин
10
Жемалетдинов
25
Турик
25
Турик
10
Жемалетдинов
20
Чухлей
7
Гвалия
7
Гвалия
20
Чухлей
31
Тихонов
38
Омарбеков
38
Омарбеков
31
Тихонов
41
Сапета
53
Нисафутдинов
53
Нисафутдинов
41
Сапета
7
Берхамов
55
Шумихин
55
Шумихин
7
Берхамов
11
Сергеев
81
Дурандин
81
Дурандин
11
Сергеев
11
Сергеев
36
Маркелов
36
Маркелов
11
Сергеев
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Урал (мол)
76
Филипп Харин
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
Остались в запасе
76
Филипп Харин
ВР
Остались в запасе
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
Главный тренер
Олег Пичугин
Статистика матча Локомотив (мол) - Урал (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Локомотив-Перово
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