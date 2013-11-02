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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Кубань (мол)
Краснодар (мол) - Кубань (мол): обзор матча 02 ноября 2013
Краснодар (мол)
02.11.2013, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
2 : 0
Завершен
Кубань (мол)
25'
В. Чуперка
32'
Р. Болов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Кубань (мол)
Замена
Н. Акимов
️️️️
А. Агеев
90'
88'
Замена
Е. Рудковский
️️️️
Р. Каусаров
Замена
С. Балабанов
️️️️
Р. Болов
88'
83'
Замена
В. Чувилов
️️️️
В. Лобкарев
Замена
Н. Огурцов
️️️️
В. Черов
80'
Замена
Д. Кузьмичёв
️️️️
Д. Новак
80'
78'
Замена
Т. Закиров
️️️️
Ю. Журавлев
72'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
Д. Якуба
Замена
П. Крыжевских
️️️️
И. Борисов
65'
63'
Замена
И. Нурисов
️️️️
Р. Салимов
Желтая карточка
В. Черов
55'
46'
Замена
М. Майрович
️️️️
М. Серегин
46'
Замена
С. Каретник
️️️️
К. Кертанов
45'
Желтая карточка
К. Кертанов
Желтая карточка
И. Борисов
45'
ГОЛ! 2:0!
Р. Болов
32'
ГОЛ! 1:0!
В. Чуперка
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
23
Артем Леонов
ВР
77
Максим Старков
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
96
Илья Борисов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
76
Александр Агеев
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Артур Оленин
Кубань (мол)
45
Арсен Сиукаев
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
10
Темури Букия
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
5
Роман Салимов
ПВ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
15
Максим Серегин
ЦФ
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
15
Дмитрий Кузьмичёв
ЦЗ
79
Сергей Дычко
ЦЗ
57
Никита Акимов
ЦП
58
Павел Крыжевских
ЦП
78
Стефан Балабанов
ЦП
82
Николай Огурцов
ЦП
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
64
Тимур Закиров
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
83
Гаджи Аджиев
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
31
Сергей Каретник
ПП
92
Паата Петриашвили
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
3-3-2-1-1
23
Леонов
81
Нестеренко
48
Марченко
2
Новак
77
Старков
64
Ланин
2
Черов
96
Борисов
92
Чуперка
76
Агеев
88
Болов
3-1-2-3-1
45
Сиукаев
44
Журавлев
62
Хачатурян
17
Тигиев
8
Якуба
10
Букия
96
Каусаров
52
Лобкарев
18
Кертанов
5
Салимов
15
Серегин
76
Агеев
57
Акимов
57
Акимов
76
Агеев
96
Борисов
58
Крыжевских
58
Крыжевских
96
Борисов
88
Болов
78
Балабанов
78
Балабанов
88
Болов
2
Новак
15
Кузьмичёв
15
Кузьмичёв
2
Новак
2
Черов
82
Огурцов
82
Огурцов
2
Черов
5
Салимов
90
Нурисов
90
Нурисов
5
Салимов
96
Каусаров
10
Рудковский
10
Рудковский
96
Каусаров
44
Журавлев
64
Закиров
64
Закиров
44
Журавлев
52
Лобкарев
8
Чувилов
8
Чувилов
52
Лобкарев
8
Якуба
22
Завезен
22
Завезен
8
Якуба
18
Кертанов
31
Каретник
31
Каретник
18
Кертанов
15
Серегин
10
Майрович
10
Майрович
15
Серегин
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Кубань (мол)
79
Сергей Дычко
ЦЗ
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Главный тренер
Артур Оленин
92
Паата Петриашвили
ЦФ
83
Гаджи Аджиев
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
12
Владислав Шевченко
ВР
Остались в запасе
79
Сергей Дычко
ЦЗ
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Остались в запасе
92
Паата Петриашвили
ЦФ
83
Гаджи Аджиев
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
12
Владислав Шевченко
ВР
Главный тренер
Артур Оленин
Статистика матча Краснодар (мол) - Кубань (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Фаустов
(Старый Оскол)
Стадион:
Труд
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