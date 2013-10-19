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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Кубань (мол)
Динамо (мол) - Кубань (мол): обзор матча 19 октября 2013
Динамо (мол)
19.10.2013, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
1 : 2
Завершен
Кубань (мол)
66'
А. Катрич
20'
Р. Салимов
33'
С. Каретник (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Кубань (мол)
90'
Замена
В. Тюфяков
️️️️
Р. Салимов
87'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
К. Кертанов
72'
Замена
М. Серегин
️️️️
П. Петриашвили
ГОЛ! 1:2!
А. Катрич
66'
Замена
Д. Отставнов
️️️️
А. Ташаев
64'
Замена
А. Моргунов
️️️️
Г. Флореску
46'
Замена
И. Горбунов
️️️️
Р. Зобнин
46'
Замена
А. Иванов
️️️️
К. Самба
46'
Замена
А. Каляшин
️️️️
И. Шитов
46'
Замена
Е. Генералов
️️️️
Е. Фролов
46'
33'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Каретник
20'
ГОЛ! 0:1!
Р. Салимов
17'
Желтая карточка
В. Пинчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
35
Александр Ильин
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
96
Руслан Каусаров
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
31
Сергей Каретник
ПП
5
Роман Салимов
ПВ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
92
Паата Петриашвили
ЦФ
Динамо (мол)
67
Александр Юдин
ВР
54
Егор Генералов
ВР
6
Никита Панькевич
ЦЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Артем Каташевский
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Кубань (мол)
45
Арсен Сиукаев
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
64
Тимур Закиров
ЦЗ
89
Владислав Тюфяков
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
15
Максим Серегин
ЦФ
4-3-2-1
39
Фролов
24
Шитов
15
Данилкин
4
Самба
27
Живоглядов
35
Ильин
5
Флореску
47
Зобнин
77
Катрич
88
Ташаев
11
Панюков
3-3-3-1
1
Байчора
62
Хачатурян
12
Пинчук
17
Тигиев
31
Каретник
10
Букия
96
Каусаров
52
Лобкарев
18
Кертанов
5
Салимов
92
Петриашвили
24
Шитов
8
Каляшин
8
Каляшин
24
Шитов
4
Самба
17
Иванов
17
Иванов
4
Самба
47
Зобнин
17
Горбунов
17
Горбунов
47
Зобнин
5
Флореску
14
Моргунов
14
Моргунов
5
Флореску
39
Фролов
54
Генералов
54
Генералов
39
Фролов
88
Ташаев
26
Отставнов
26
Отставнов
88
Ташаев
92
Петриашвили
15
Серегин
15
Серегин
92
Петриашвили
5
Салимов
89
Тюфяков
89
Тюфяков
5
Салимов
18
Кертанов
22
Завезен
22
Завезен
18
Кертанов
Остались в запасе
Динамо (мол)
Кубань (мол)
67
Александр Юдин
ВР
6
Никита Панькевич
ЦЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
10
Егор Рудковский
ЦП
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
64
Тимур Закиров
ЦЗ
45
Арсен Сиукаев
ВР
Остались в запасе
67
Александр Юдин
ВР
6
Никита Панькевич
ЦЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
10
Егор Рудковский
ЦП
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
64
Тимур Закиров
ЦЗ
45
Арсен Сиукаев
ВР
Статистика матча Динамо (мол) - Кубань (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Пётр Мирошниченко
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Родина
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