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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Динамо (мол)
Краснодар (мол) - Динамо (мол): обзор матча 17 августа 2013
Краснодар (мол)
17.08.2013, суббота, 20:00
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
1 : 1
Завершен
Динамо (мол)
20'
Н. Дринчич
63'
А. Ильин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Динамо (мол)
Замена
П. Марушко
️️️️
Н. Огурцов
90'
+2
84'
Замена
А. Ярмолицкий
️️️️
А. Иванов
80'
Замена
Д. Стародуб
️️️️
А. Катрич
75'
Желтая карточка
В. Сарамутин
70'
Желтая карточка
И. Горбунов
Замена
И. Жигулев
️️️️
Н. Дринчич
70'
Замена
Д. Горячкин
️️️️
А. Синицын
65'
64'
Замена
И. Горбунов
️️️️
Р. Зобнин
63'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Ильин
Замена
Н. Комличенко
️️️️
В. Черов
61'
46'
Замена
Д. Отставнов
️️️️
А. Каташевский
46'
Замена
А. Ильин
️️️️
А. Гатагов
46'
Замена
Е. Генералов
️️️️
Е. Фролов
ГОЛ! 1:0!
Н. Дринчич
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
88
Андрей Синицын
ВР
46
Андрей Гамалян
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
82
Николай Огурцов
ЦП
96
Илья Борисов
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
76
Александр Агеев
АП
Главный тренер
Евгений Крячик
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
18
Артем Каташевский
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
41
Евгений Андриенко
ЦП
78
Стефан Балабанов
ЦП
43
Руслан Шляхов
ЦП
84
Дорджи Комушев
ЦП
94
Севак Парсаданян
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
6
Никита Панькевич
ЦЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
35
Александр Ильин
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
3-3-3-1
88
Синицын
77
Старков
81
Нестеренко
2
Новак
46
Гамалян
64
Ланин
2
Черов
82
Огурцов
96
Борисов
18
Дринчич
76
Агеев
4-4-2
39
Фролов
17
Иванов
6
Дуглас
15
Данилкин
8
Каляшин
18
Каташевский
27
Сарамутин
47
Зобнин
9
Гатагов
88
Ташаев
77
Катрич
82
Огурцов
53
Марушко
53
Марушко
82
Огурцов
88
Синицын
61
Горячкин
61
Горячкин
88
Синицын
18
Дринчич
10
Жигулев
10
Жигулев
18
Дринчич
2
Черов
27
Комличенко
27
Комличенко
2
Черов
17
Иванов
25
Ярмолицкий
25
Ярмолицкий
17
Иванов
47
Зобнин
17
Горбунов
17
Горбунов
47
Зобнин
9
Гатагов
35
Ильин
35
Ильин
9
Гатагов
39
Фролов
54
Генералов
54
Генералов
39
Фролов
77
Катрич
11
Стародуб
11
Стародуб
77
Катрич
18
Каташевский
26
Отставнов
26
Отставнов
18
Каташевский
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Динамо (мол)
41
Евгений Андриенко
ЦП
48
Александр Марченко
ЦЗ
78
Стефан Балабанов
ЦП
43
Руслан Шляхов
ЦП
84
Дорджи Комушев
ЦП
94
Севак Парсаданян
ЦП
Главный тренер
Евгений Крячик
6
Никита Панькевич
ЦЗ
Остались в запасе
41
Евгений Андриенко
ЦП
48
Александр Марченко
ЦЗ
78
Стефан Балабанов
ЦП
43
Руслан Шляхов
ЦП
84
Дорджи Комушев
ЦП
94
Севак Парсаданян
ЦП
Остались в запасе
6
Никита Панькевич
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Крячик
Статистика матча Краснодар (мол) - Динамо (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Вадим Токарев
(Курск)
Стадион:
Труд
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