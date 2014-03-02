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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Марсель
ПСЖ - Марсель: обзор матча 02 марта 2014
ПСЖ
02.03.2014, воскресенье, 23:59
Франция. Лига 1, 27 тур
2 : 0
Завершен
Марсель
50'
Максвелл
79'
Э. Кавани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Марсель
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Л. Моура
86'
Замена
Й. Кабай
️️️️
Б. Матюиди
86'
ГОЛ! 2:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Г. ван дер Вил
79'
75'
Желтая карточка
Р. Фанни
Замена
Э. Кавани
️️️️
Э. Лавесси
70'
65'
Желтая карточка
Л. Мендес
58'
Замена
Ж. Имбула
️️️️
Ф. Товен
ГОЛ! 1:0!
Максвелл
Пас отдал
З. Ибрагимович
50'
Желтая карточка
Л. Моура
49'
Желтая карточка
Б. Матюиди
43'
Желтая карточка
Т. Мотта
40'
30'
Желтая карточка
Д. Пайет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
22
Эсекьель Лавесси
ЛВ
8
Тиаго Мотта
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
21
Жереми Морель
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
2
Лукас Мендес
ЦЗ
16
Род Фанни
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
15
Алексис Ромао
ОП
10
Димитри Пайет
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Флориан Товен
ПВ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Марсель
30
Брис Самба
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
16
Жанелли Имбула
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
4-1-2-2-1
46
Сиригу
17
Максвелл
3
Силва
33
Алекс
9
ван дер Вил
8
Мотта
6
Верратти
8
Матюиди
22
Лавесси
7
Моура
11
Ибрагимович
4-1-3-2
30
Манданда
16
Фанни
63
Н'Кулу
2
Мендес
21
Морель
15
Ромао
10
Товен
28
Вальбуэна
24
Айю
10
Жиньяк
10
Пайет
8
Матюиди
29
Кабай
29
Кабай
8
Матюиди
7
Моура
15
Пасторе
15
Пасторе
7
Моура
22
Лавесси
10
Кавани
10
Кавани
22
Лавесси
10
Товен
16
Имбула
16
Имбула
10
Товен
Остались в запасе
ПСЖ
Марсель
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
30
Брис Самба
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
8
Бенуа Шейру
ЦП
Главный тренер
Жозе Аниго
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
8
Бенуа Шейру
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Жозе Аниго
Статистика матча ПСЖ - Марсель
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:50 (прямая)
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