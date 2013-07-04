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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Домжале - Астра
Домжале - Астра: обзор матча 04 июля 2013
Домжале
04.07.2013, четверг, 22:45
Лига Европы, 1 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Астра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Домжале - Астра
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Домжале
Словения. Первая Лига, 23 тур
Мура 05
0 : 0
21.02.2026
Домжале
Словения. Первая Лига, 22 тур
Домжале
0 : 0
15.02.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 21 тур
Радомлье
0 : 0
07.02.2026
Домжале
Словения. Первая Лига, 20 тур
Домжале
0 : 0
04.02.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 19 тур
Приморье
0 : 0
30.01.2026
Домжале
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Александрия
1 : 0
03.08.2017
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Астра
0 : 0
27.07.2017
Александрия
Лига Европы, 2 раунд
Зиря
0 : 0
20.07.2017
Астра
Лига Европы, 2 раунд
Астра
3 : 1
13.07.2017
Зиря
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
1 : 0
23.02.2017
Астра
Информация о матче
Стадион:
Марин Анастасовичи
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Домжале
Астра
«Динамо» Мх купит словенского защитника
2024.07.16 14:27
1
«Пари НН» заинтересовался словенским хавбеком
2024.06.18 09:30
Экс-полузащитник «Локомотива» Ибричич анонсировал завершение карьеры
2021.12.25 16:55
«Сочи» претендует на 20-летнего словенского форварда Колобарича
2020.12.11 17:25
«Уфа» подписала контракт с полузащитником «Домжале» Бизяком
2018.08.14 10:08
11
«Динамо» Мх купит словенского защитника
2024.07.16 14:27
1
«Пари НН» заинтересовался словенским хавбеком
2024.06.18 09:30
Экс-полузащитник «Локомотива» Ибричич анонсировал завершение карьеры
2021.12.25 16:55
«Сочи» претендует на 20-летнего словенского форварда Колобарича
2020.12.11 17:25
«Уфа» подписала контракт с полузащитником «Домжале» Бизяком
2018.08.14 10:08
11
«Астра» не сыграет с «Амкаром» по причине переноса даты матча
2017.06.24 10:54
2
Лига Европы. «Генк» и «Лион» вышли в следующий раунд
2017.02.24 01:07
Лига Европы. «Шахтер» на выезде переиграл «Сельту», «Лион» разгромил АЗ
2017.02.16 23:00
«Урал» подшутил над букмекерами, заподозрившими клуб в «договорняке»
2017.01.24 12:27
6
Товарищеский матч. «Урал» уступил «Астре»
2017.01.22 14:18
1
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