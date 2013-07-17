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Лига чемпионов 2026/2027
Дьер - Маккаби
Дьер - Маккаби: обзор матча 17 июля 2013
Дьер
17.07.2013, среда, 22:30
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Маккаби
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дьер - Маккаби
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0
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0
Матчи команд
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
- : -
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Ньиредьхаза
1 : 1
08.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Дьер
2 : 2
31.10.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Дьер
0 : 1
11.10.2026
Академия Пушкаша
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
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