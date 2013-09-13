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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - ПСЖ
Бордо - ПСЖ: обзор матча 13 сентября 2013
Бордо
13.09.2013, пятница, 22:30
Франция. Лига 1, 5 тур
0 : 2
Завершен
ПСЖ
30'
Б. Матюиди
64'
Л. Моура
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - ПСЖ
81'
Замена
К. Коман
️️️️
Л. Моура
80'
Замена
Э. Кавани
️️️️
З. Ибрагимович
79'
Желтая карточка
М. Верратти
Замена
Жуссие
️️️️
А. Савье
74'
Замена
Х. Сако
️️️️
Ш. Диабате
74'
72'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Э. Онженда
68'
Желтая карточка
Э. Онженда
Замена
Н. Морис-Белэй
️️️️
Д. Ролан
65'
64'
ГОЛ! 0:2!
Л. Моура
Пас отдал
М. Верратти
Желтая карточка
Л. Обраньяк
41'
30'
ГОЛ! 0:1!
Б. Матюиди
Пас отдал
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Энрике
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
(К)
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ПЗ
6
Анри Савье
ЛП
71
Андре Бийого Поко
ОП
21
Ландри Н'Гуэмо
ОП
7
Людовик Обраньяк
АП
4
Диего Ролан
ПП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЛП
8
Тиаго Мотта
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
20
Жуссие
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
14
Адриан Рабьо
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
4-2-2-1-1
16
Каррассо
6
Орбан
21
Энрике
22
Сане
25
Мариано
71
Бийого Поко
21
Н'Гуэмо
6
Савье
4
Ролан
7
Обраньяк
14
Диабате
4-1-2-1-2
46
Сиригу
9
ван дер Вил
3
Силва
33
Алекс
12
Динь
8
Мотта
6
Верратти
8
Матюиди
7
Моура
11
Ибрагимович
26
Онженда
6
Савье
20
Жуссие
20
Жуссие
6
Савье
14
Диабате
9
Сако
9
Сако
14
Диабате
4
Ролан
19
Морис-Белэй
19
Морис-Белэй
4
Ролан
26
Онженда
14
Рабьо
14
Рабьо
26
Онженда
7
Моура
21
Коман
21
Коман
7
Моура
11
Ибрагимович
10
Кавани
10
Кавани
11
Ибрагимович
Остались в запасе
Бордо
ПСЖ
1
Кевин Олимпа
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
Главный тренер
Франсис Жийо
1
Николя Дюшез
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
1
Кевин Олимпа
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
Главный тренер
Франсис Жийо
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Бордо - ПСЖ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:15 (прямая)
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