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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Арсенал
Мордовия - Арсенал: обзор матча 11 мая 2014
Мордовия
11.05.2014, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
15'
А. Кутьин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Арсенал
79'
Замена
А. Макаренко
️️️️
С. Сухарев
Замена
М. Терентьев
️️️️
А. Пазин
72'
69'
Замена
Д. Смирнов
️️️️
А. Кутьин
Желтая карточка
М. Перендиа
68'
65'
Замена
М. Лепский
️️️️
С. Маслов
60'
Замена
А. Базанов
️️️️
В. Рыжков
51'
Желтая карточка
А. Лях
Замена
И. Эдиев
️️️️
Р. Нахушев
46'
Желтая карточка
В. Божович
42'
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Кутьин
Желтая карточка
А. Коченков
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
90
Андрей Лях
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
23
Сергей Ваганов
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
3
Предраг Кашчелан
ЦЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
11
Алексей Базанов
ЦФ
3-1-4-2
1
Коченков
55
Нахушев
40
Перендиа
12
Божович
11
Пазин
9
Мухаметшин
88
Иванов
2
Димидко
8
Бобер
48
Луценко
22
Самодин
3-2-3-2
1
Филимонов
18
Сухарев
14
Лозенков
23
Калешин
18
Кашчелан
90
Лях
10
Кузнецов
28
Рыжков
27
Игнатьев
14
Маслов
48
Кутьин
11
Пазин
37
Терентьев
37
Терентьев
11
Пазин
55
Нахушев
5
Эдиев
5
Эдиев
55
Нахушев
48
Кутьин
24
Смирнов
24
Смирнов
48
Кутьин
18
Сухарев
8
Макаренко
8
Макаренко
18
Сухарев
14
Маслов
77
Лепский
77
Лепский
14
Маслов
28
Рыжков
11
Базанов
11
Базанов
28
Рыжков
Остались в запасе
Мордовия
Арсенал
93
Михаил Маркин
ЦФ
1
Денис Шебанов
ВР
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
23
Сергей Ваганов
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
20
Павел Сергеев
ЦП
3
Предраг Кашчелан
ЦЗ
16
Сергей Котов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
93
Михаил Маркин
ЦФ
1
Денис Шебанов
ВР
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
23
Сергей Ваганов
ЦП
Остались в запасе
20
Павел Сергеев
ЦП
3
Предраг Кашчелан
ЦЗ
16
Сергей Котов
ВР
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Мордовия - Арсенал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
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