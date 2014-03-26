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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Ганновер-96
Хоффенхайм - Ганновер-96: обзор матча 26 марта 2014
Хоффенхайм
26.03.2014, среда, 23:00
Германия. Бундеслига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Ганновер-96
14'
Ю. Полански
51'
А. Модест
90+3'
С. Руди
10'
Л. Андреасен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Ганновер-96
ГОЛ! 3:1!
С. Руди
Пас отдал
Т. Эльюнусси
90'
+3
Замена
Т. Эльюнусси
️️️️
К. Фолланд
89'
Замена
Н. Зюле
️️️️
А. Модест
86'
85'
Замена
Э. Приб
️️️️
С. Поконьоли
80'
Замена
Д. Я Конан
️️️️
А. Руднев
76'
Красная карточка
М. Шмидебах
Замена
К. Хердлинг
️️️️
С. Салихович
69'
66'
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
Л. Биттенкурт
ГОЛ! 2:1!
А. Модест
Пас отдал
Р. Фирмино
51'
Желтая карточка
А. Бек
38'
28'
Желтая карточка
С. Хусти
ГОЛ! 1:1!
Ю. Полански
14'
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Андреасен
Пас отдал
Л. Штиндль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
2
Леон Андреасен
ПП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Хоффенхайм
25
Никлас Зюле
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
38
Кай Хердлинг
ЦП
6
Джилоан Хамад
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Ганновер-96
26
Том Шмидт
ВР
6
Марсело
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
2-1-4-3
1
Граль
23
Вестергор
32
Бек
5
Штробль
13
Руди
19
Джонсон
8
Полански
23
Салихович
9
Фирмино
27
Модест
31
Фолланд
4-3-2-1
20
Цилер
2
Сакаи
4
Хоффманн
19
Шульц
15
Поконьоли
2
Андреасен
24
Шмидебах
9
Хусти
13
Штиндль
32
Биттенкурт
9
Руднев
23
Салихович
38
Хердлинг
38
Хердлинг
23
Салихович
27
Модест
25
Зюле
25
Зюле
27
Модест
31
Фолланд
18
Эльюнусси
18
Эльюнусси
31
Фолланд
15
Поконьоли
7
Приб
7
Приб
15
Поконьоли
32
Биттенкурт
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
32
Биттенкурт
9
Руднев
11
Конан
11
Конан
9
Руднев
Остались в запасе
Хоффенхайм
Ганновер-96
22
Джереми Тольян
ПЗ
6
Джилоан Хамад
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
26
Том Шмидт
ВР
6
Марсело
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
22
Джереми Тольян
ПЗ
6
Джилоан Хамад
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Остались в запасе
26
Том Шмидт
ВР
6
Марсело
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Хоффенхайм - Ганновер-96
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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