Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Гамбург
Хоффенхайм - Гамбург: обзор матча 01 февраля 2014
Хоффенхайм
01.02.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Гамбург
4'
Р. Фирмино
44'
Н. Зюле
61'
А. Бек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Гамбург
Замена
Я. Вестергор
️️️️
С. Руди
90'
Замена
Т. Эльюнусси
️️️️
К. Хердлинг
87'
Замена
Д. Хамад
️️️️
С. Салихович
86'
73'
Замена
Т. Арслан
️️️️
У. Боуи
ГОЛ! 3:0!
А. Бек
Пас отдал
Р. Фирмино
61'
58'
Замена
И. Иличевич
️️️️
О. Джон
ГОЛ! 2:0!
Н. Зюле
Пас отдал
С. Салихович
44'
42'
Желтая карточка
М. Бадель
ГОЛ! 1:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
К. Фолланд
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
38
Кай Хердлинг
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
26
Жи Гин Лам
ПП
15
Ола Джон
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
6
Джилоан Хамад
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Гамбург
30
Свен Нойхаус
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
3-1-4-2
1
Кастелс
32
Бек
25
Зюле
19
Абрахам
5
Штробль
38
Хердлинг
8
Полански
13
Руди
23
Салихович
9
Фирмино
31
Фолланд
3-4-1-2
33
Дробны
2
Дикмайер
16
Вестерманн
4
Та
26
Лам
47
Бадель
24
Боуи
10
Чалханоглу
8
ван дер Ваарт
19
Зуа
15
Джон
13
Руди
23
Вестергор
23
Вестергор
13
Руди
23
Салихович
6
Хамад
6
Хамад
23
Салихович
38
Хердлинг
18
Эльюнусси
18
Эльюнусси
38
Хердлинг
24
Боуи
30
Арслан
30
Арслан
24
Боуи
15
Джон
16
Иличевич
16
Иличевич
15
Джон
Остались в запасе
Хоффенхайм
Гамбург
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
22
Свен Шипплок
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
30
Свен Нойхаус
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Остались в запасе
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
22
Свен Шипплок
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Остались в запасе
30
Свен Нойхаус
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Статистика матча Хоффенхайм - Гамбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Гамбург
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+