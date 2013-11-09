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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Аугсбург
Бавария - Аугсбург: обзор матча 09 ноября 2013
Бавария
09.11.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Аугсбург
4'
Д. Боатенг
43'
Ф. Рибери
90+5'
Т. Мюллер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Аугсбург
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Т. Мюллер
90'
+5
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
Т. Кроос
82'
79'
Замена
С. Мельдерс
️️️️
К. Фогт
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Рафинья
75'
74'
Замена
М. Де Йонг
️️️️
Я. Моравек
Замена
А. Роббен
️️️️
М. Гетце
67'
54'
Замена
А. Милик
️️️️
Х. Алтынтоп
ГОЛ! 2:0!
Ф. Рибери
43'
ГОЛ! 1:0!
Д. Боатенг
Пас отдал
Данте
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Андре Хан
ПВ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Бавария
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
20
Ронни Филп
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Нойер
5
Алаба
17
Боатенг
4
Данте
13
Рафинья
88
Мартинес
21
Лам
7
Рибери
8
Кроос
27
Гетце
9
Манджукич
3-2-3-2
1
Хитц
2
Верхаг
24
Клаван
18
Кальсен-Бракер
7
Фогт
22
Озтрзолек
30
Моравек
10
Байер
17
Вернер
28
Хан
7
Алтынтоп
8
Кроос
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
8
Кроос
27
Гетце
10
Роббен
10
Роббен
27
Гетце
13
Рафинья
13
Мюллер
13
Мюллер
13
Рафинья
7
Фогт
13
Мельдерс
13
Мельдерс
7
Фогт
30
Моравек
71
Де Йонг
71
Де Йонг
30
Моравек
7
Алтынтоп
30
Милик
30
Милик
7
Алтынтоп
Остались в запасе
Бавария
Аугсбург
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
20
Ронни Филп
ЦЗ
13
Александр Маннингер
ВР
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Остались в запасе
20
Ронни Филп
ЦЗ
13
Александр Маннингер
ВР
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Бавария - Аугсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Альянц Арена
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