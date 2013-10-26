Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Хоффенхайм
Ганновер-96 - Хоффенхайм: обзор матча 26 октября 2013
Ганновер-96
26.10.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 4
Завершен
Хоффенхайм
56'
С. Сане
10'
С. Салихович (П)
18'
К. Хердлинг
62'
Р. Фирмино
64'
Р. Фирмино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Хоффенхайм
89'
Замена
Р. Сцарка
️️️️
К. Хердлинг
78'
Замена
Т. Эльюнусси
️️️️
Т. Штробль
Замена
А. Хоффманн
️️️️
Л. Штиндль
70'
Красная карточка
Марсело
64'
64'
ГОЛ! 1:4!
Р. Фирмино
Пас отдал
С. Шипплок
62'
Замена
С. Шипплок
️️️️
А. Модест
62'
ГОЛ! 1:3!
Р. Фирмино
Пас отдал
Ю. Полански
ГОЛ! 1:2!
С. Сане
Пас отдал
Л. Биттенкурт
56'
Желтая карточка
С. Сане
53'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
С. Хусти
46'
31'
Желтая карточка
С. Салихович
Желтая карточка
С. Хусти
29'
Замена
Э. Приб
️️️️
Х. Сакаи
29'
25'
Желтая карточка
С. Руди
18'
ГОЛ! 0:2!
К. Хердлинг
Пас отдал
А. Бек
Желтая карточка
Л. Штиндль
14'
Вторая желтая
М. Диуф
12'
Желтая карточка
М. Диуф
11'
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Салихович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
13
Ларс Штиндль
АП
2
Леон Андреасен
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
38
Кай Хердлинг
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
23
Робин Сцарка
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
10
Бруно Назарио
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
3-2-2-1-2
20
Цилер
6
Марсело
15
Поконьоли
26
Сане
19
Шульц
2
Сакаи
9
Хусти
2
Андреасен
13
Штиндль
9
Собич
92
Диуф
3-1-4-2
1
Кастелс
25
Зюле
19
Абрахам
32
Бек
5
Штробль
13
Руди
23
Салихович
8
Полански
38
Хердлинг
27
Модест
9
Фирмино
9
Хусти
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
9
Хусти
13
Штиндль
4
Хоффманн
4
Хоффманн
13
Штиндль
2
Сакаи
7
Приб
7
Приб
2
Сакаи
38
Хердлинг
23
Сцарка
23
Сцарка
38
Хердлинг
5
Штробль
18
Эльюнусси
18
Эльюнусси
5
Штробль
27
Модест
22
Шипплок
22
Шипплок
27
Модест
Остались в запасе
Ганновер-96
Хоффенхайм
14
Маркус Миллер
ВР
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
10
Бруно Назарио
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Остались в запасе
10
Бруно Назарио
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Ганновер-96 - Хоффенхайм
4
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Новости команд
Все
Ганновер-96
Хоффенхайм
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+