Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Хоффенхайм
Гамбург - Хоффенхайм: обзор матча 17 августа 2013
Гамбург
17.08.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 5
Завершен
Хоффенхайм
44'
Р. ван дер Ваарт (П)
6'
Р. Фирмино
51'
К. Фолланд
67'
А. Модест
74'
А. Модест
77'
Я. Вестергор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Хоффенхайм
Замена
П. Ирачек
️️️️
Р. ван дер Ваарт
84'
83'
Замена
К. Хердлинг
️️️️
К. Фолланд
79'
Замена
С. Шипплок
️️️️
А. Модест
77'
ГОЛ! 1:5!
Я. Вестергор
Пас отдал
К. Фолланд
Замена
Д. Аого
️️️️
М. Янсен
76'
74'
ГОЛ! 1:4!
А. Модест
Пас отдал
Р. Фирмино
Желтая карточка
Т. Арслан
72'
Желтая карточка
Д. Дикмайер
70'
69'
Желтая карточка
Ю. Полански
67'
ГОЛ! 1:3!
А. Модест
Пас отдал
Р. Фирмино
Замена
А. Руднев
️️️️
М. Бадель
63'
62'
Замена
Т. Штробль
️️️️
С. Салихович
51'
ГОЛ! 1:2!
К. Фолланд
Пас отдал
Р. Фирмино
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. ван дер Ваарт
44'
43'
Желтая карточка
Т. Эльюнусси
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
Ф. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
19
Жак Зуа
ЦФ
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
38
Кай Хердлинг
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
3-4-1-2
15
Адлер
16
Вестерманн
2
Дикмайер
3
Собич
7
Янсен
47
Бадель
30
Арслан
10
Чалханоглу
8
ван дер Ваарт
9
Байстер
19
Зуа
3-4-3
1
Кастелс
32
Бек
23
Вестергор
19
Абрахам
23
Салихович
8
Полански
19
Джонсон
18
Эльюнусси
31
Фолланд
27
Модест
9
Фирмино
7
Янсен
3
Аого
3
Аого
7
Янсен
8
ван дер Ваарт
8
Ирачек
8
Ирачек
8
ван дер Ваарт
47
Бадель
9
Руднев
9
Руднев
47
Бадель
31
Фолланд
38
Хердлинг
38
Хердлинг
31
Фолланд
23
Салихович
5
Штробль
5
Штробль
23
Салихович
27
Модест
22
Шипплок
22
Шипплок
27
Модест
Остались в запасе
Гамбург
Хоффенхайм
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
1
Йенс Граль
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Гамбург - Хоффенхайм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Новости команд
Все
Гамбург
Хоффенхайм
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+