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Манчестер Юнайтед - Сандерленд
Манчестер Юнайтед - Сандерленд: обзор матча 03 мая 2014
Манчестер Юнайтед
03.05.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
0 : 1
Завершен
Сандерленд
30'
С. Ларссон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Сандерленд
Желтая карточка
Н. Видич
90'
+1
74'
Замена
Л. Бридкатт
️️️️
С. Ларссон
73'
Травма
С. Ларссон
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Э. Янг
67'
Замена
Р. ван Перси
️️️️
Х. Мата
66'
65'
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
К. Уикхэм
58'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
А. Джонсон
Замена
А. Янузай
️️️️
Нани
52'
31'
Желтая карточка
М. Алонсо
30'
ГОЛ! 0:1!
С. Ларссон
Пас отдал
К. Уикхэм
Желтая карточка
М. Кэррик
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
4
Фил Джонс
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ОП
24
Даррен Флетчер
ОП
64
Хуан Мата
АП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Райан Гиггз
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
16
Джон О'Ши
(К)
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ПЗ
11
Адам Джонсон
ЛП
6
Ли Каттермол
ОП
4
Джек Коулбэк
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
16
Фабио Борини
ПП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Сандерленд
19
Оскар Устари
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
30
Начо Скокко
ПВ
17
Жози Алтидор
ЦФ
3-4-2-1
43
Де Хеа
27
Эвра
5
Фердинанд
15
Видич
15
Янг
16
Кэррик
24
Флетчер
4
Джонс
17
Нани
64
Мата
14
Чичарито
4-1-4-1
1
Манноне
2
Вергини
16
О'Ши
30
Браун
3
Алонсо
6
Каттермол
16
Борини
4
Коулбэк
7
Ларссон
11
Джонсон
13
Уикхэм
17
Нани
24
Янузай
24
Янузай
17
Нани
15
Янг
18
Уэлбек
18
Уэлбек
15
Янг
64
Мата
32
ван Перси
32
ван Перси
64
Мата
11
Джонсон
15
Джаккерини
15
Джаккерини
11
Джонсон
7
Ларссон
23
Бридкатт
23
Бридкатт
7
Ларссон
13
Уикхэм
17
Алтидор
17
Алтидор
13
Уикхэм
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Сандерленд
13
Бен Амос
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Главный тренер
Райан Гиггз
19
Оскар Устари
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
30
Начо Скокко
ПВ
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
30
Начо Скокко
ПВ
Главный тренер
Райан Гиггз
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Сандерленд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 17:40 (прямая)
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