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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Норвич Сити
Манчестер Юнайтед - Норвич Сити: обзор матча 26 апреля 2014
Манчестер Юнайтед
26.04.2014, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
4 : 0
Завершен
Норвич Сити
40'
У. Руни (П)
48'
У. Руни
63'
Х. Мата
73'
Х. Мата
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Норвич Сити
80'
Замена
А. Теттей
️️️️
Л. Фер
ГОЛ! 4:0!
Х. Мата
Пас отдал
Л. Валенсия
73'
Замена
Чичарито
️️️️
Т. Клеверли
70'
68'
Замена
Г. Хупер
️️️️
Н. Редмонд
Желтая карточка
П. Эвра
66'
Замена
Э. Янг
️️️️
С. Кагава
65'
ГОЛ! 3:0!
Х. Мата
Пас отдал
Ф. Джонс
63'
Замена
Х. Мата
️️️️
Д. Уэлбек
59'
56'
Замена
Й. Элмандер
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
ГОЛ! 2:0!
У. Руни
Пас отдал
С. Кагава
48'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
У. Руни
40'
29'
Желтая карточка
Д. Хаусон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
4
Фил Джонс
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Райан Гиггз
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
13
Мартин Ольссон
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛП
8
Лерой Фер
ОП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Нил Адамс
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
64
Хуан Мата
АП
14
Чичарито
ЦФ
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
6
Александер Теттей
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
4-3-1-2
43
Де Хеа
27
Эвра
5
Фердинанд
15
Видич
4
Джонс
16
Кэррик
8
Клеверли
25
Валенсия
10
Кагава
32
Руни
18
Уэлбек
4-1-4-1
26
Радди
3
Уиттакер
6
Тернер
16
Мартин
13
Ольссон
8
Фер
23
Снодграсс
16
Хаусон
4
Джонсон
27
Редмонд
9
ван Вольфсвинкел
10
Кагава
15
Янг
15
Янг
10
Кагава
18
Уэлбек
64
Мата
64
Мата
18
Уэлбек
8
Клеверли
14
Чичарито
14
Чичарито
8
Клеверли
8
Фер
6
Теттей
6
Теттей
8
Фер
27
Редмонд
88
Хупер
88
Хупер
27
Редмонд
9
ван Вольфсвинкел
11
Элмандер
11
Элмандер
9
ван Вольфсвинкел
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Норвич Сити
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Райан Гиггз
31
Марк Банн
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Адамс
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
17
Нани
ЛВ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Райан Гиггз
Главный тренер
Нил Адамс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Норвич Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 19:55 (прямая)
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