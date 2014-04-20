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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Манчестер Юнайтед
Эвертон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 20 апреля 2014
Эвертон
20.04.2014, воскресенье, 19:10
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
28'
Л. Бэйнс (П)
43'
К. Миральяс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Манчестер Юнайтед
Замена
Э. МакГиди
️️️️
К. Миральяс
90'
+4
75'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
С. Кагава
Замена
Л. Осман
️️️️
Р. Баркли
70'
61'
Замена
Чичарито
️️️️
Д. Эванс
61'
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Нани
Желтая карточка
Д. МакКарти
60'
49'
Желтая карточка
К. Смоллинг
Желтая карточка
Р. Баркли
47'
Замена
А. Алькарас
️️️️
С. Дистен
46'
ГОЛ! 2:0!
К. Миральяс
Пас отдал
Ш. Коулмен
43'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Бэйнс
28'
27'
Желтая карточка
Ф. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Стивен Нейсмит
ЛП
18
Гарет Бэрри
ОП
16
Джеймс МакКарти
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
87
Кевин Миральяс
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ОП
24
Даррен Флетчер
ОП
64
Хуан Мата
АП
10
Синдзи Кагава
АП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Эвертон
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
21
Леон Осман
ПП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
11
Райан Гиггз
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-2-3-1
1
Ховард
3
Бэйнс
25
Дистен
6
Стоунз
23
Коулмен
18
Бэрри
16
МакКарти
14
Нейсмит
6
Баркли
87
Миральяс
9
Лукаку
4-2-3-1
43
Де Хеа
6
Смоллинг
4
Джонс
35
Эванс
28
Бюттнер
16
Кэррик
24
Флетчер
64
Мата
10
Кагава
17
Нани
32
Руни
25
Дистен
21
Алькарас
21
Алькарас
25
Дистен
6
Баркли
21
Осман
21
Осман
6
Баркли
87
Миральяс
46
МакГиди
46
МакГиди
87
Миральяс
17
Нани
25
Валенсия
25
Валенсия
17
Нани
35
Эванс
14
Чичарито
14
Чичарито
35
Эванс
10
Кагава
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Кагава
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Юнайтед
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
1
Андерс Линдегаард
ВР
11
Райан Гиггз
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
11
Райан Гиггз
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Эвертон - Манчестер Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 19:00 (прямая)
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