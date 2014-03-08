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Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед: обзор матча 08 марта 2014
Вест Бромвич
08.03.2014, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
34'
Ф. Джонс
65'
У. Руни
81'
Д. Уэлбек
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
В. Аничебе
88'
85'
Замена
Н. Видич
️️️️
Рафаэл
81'
ГОЛ! 0:3!
Д. Уэлбек
Пас отдал
У. Руни
75'
Замена
С. Кагава
️️️️
А. Янузай
Замена
С. Бераино
️️️️
К. Брант
66'
65'
ГОЛ! 0:2!
У. Руни
Пас отдал
Рафаэл
62'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Р. ван Перси
Замена
С. Сессеньон
️️️️
С. Рид
60'
51'
Желтая карточка
Р. ван Перси
Замена
Д. Моррисон
️️️️
К. Якоб
40'
34'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Джонс
Пас отдал
Р. ван Перси
12'
Желтая карточка
А. Янузай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
11
Крис Брант
(К)
ЛВ
21
Юссуф Мулумбу
ОП
22
Клаудио Якоб
ОП
20
Золтан Гера
ЦП
31
Морган Амалфитано
ПВ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
23
Тьеви
ПВ
38
Саидо Бераино
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Фостер
24
Риджуэлл
36
Маколи
13
Ольссон
18
Рид
21
Мулумбу
22
Якоб
20
Гера
11
Брант
31
Амалфитано
28
Аничебе
4-2-3-1
43
Де Хеа
2
Рафаэл
6
Смоллинг
4
Джонс
27
Эвра
16
Кэррик
25
Феллайни
24
Янузай
32
Руни
64
Мата
32
ван Перси
22
Якоб
7
Моррисон
7
Моррисон
22
Якоб
18
Рид
29
Сессеньон
29
Сессеньон
18
Рид
11
Брант
38
Бераино
38
Бераино
11
Брант
2
Рафаэл
15
Видич
15
Видич
2
Рафаэл
24
Янузай
10
Кагава
10
Кагава
24
Янузай
32
ван Перси
18
Уэлбек
18
Уэлбек
32
ван Перси
Остались в запасе
Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
23
Тьеви
ПВ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
23
Тьеви
ПВ
11
Матей Выдра
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 16:00 (прямая)
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