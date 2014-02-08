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Норвич Сити - Манчестер Сити
Норвич Сити - Манчестер Сити: обзор матча 08 февраля 2014
Норвич Сити
08.02.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Манчестер Сити
Замена
С. Уиттакер
️️️️
Э. Пилкингтон
90'
+2
Желтая карточка
Р. ван Вольфсвинкел
82'
Желтая карточка
А. Теттей
80'
77'
Замена
А. Коларов
️️️️
А. Негредо
75'
Желтая карточка
Д. Милнер
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
Г. Хупер
68'
61'
Замена
Э. Джеко
️️️️
С. Йоветич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
13
Мартин Ольссон
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
(К)
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛП
8
Лерой Фер
ОП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ПП
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-1-4-1
26
Радди
13
Ольссон
4
Бассонг
2
Йобо
16
Мартин
8
Фер
27
Редмонд
4
Джонсон
6
Теттей
13
Пилкингтон
88
Хупер
3-2-2-1-2
1
Харт
16
Навас
4
Компани
2
Демичелис
5
Сабалета
3
Клиши
42
Туре
20
Милнер
21
Сильва
21
Негредо
9
Йоветич
13
Пилкингтон
3
Уиттакер
3
Уиттакер
13
Пилкингтон
88
Хупер
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
88
Хупер
21
Негредо
11
Коларов
11
Коларов
21
Негредо
9
Йоветич
10
Джеко
10
Джеко
9
Йоветич
Остались в запасе
Норвич Сити
Манчестер Сити
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
9
Рони Лопеш
ПВ
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Норвич Сити - Манчестер Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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