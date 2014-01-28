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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Эвертон
Ливерпуль - Эвертон: обзор матча 28 января 2014
Ливерпуль
28.01.2014, вторник, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
4 : 0
Завершен
Эвертон
21'
С. Джеррард
33'
Д. Старридж
35'
Д. Старридж
50'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Эвертон
Замена
Л. Альберто
️️️️
Ф. Коутиньо
78'
75'
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Р. Баркли
Замена
М. Келли
️️️️
Д. Фланаган
72'
Замена
В. Мозес
️️️️
Д. Старридж
71'
Пенальти не реализован!
Д. Старридж
54'
52'
Желтая карточка
К. Миральяс
ГОЛ! 4:0!
Л. Суарес
50'
46'
Замена
Л. Осман
️️️️
С. Пиенаар
45'
+3
Желтая карточка
Г. Бэрри
38'
Желтая карточка
С. Пиенаар
ГОЛ! 3:0!
Д. Старридж
Пас отдал
К. Туре
35'
ГОЛ! 2:0!
Д. Старридж
Пас отдал
Ф. Коутиньо
33'
25'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
Р. Лукаку
23'
Травма
Р. Лукаку
ГОЛ! 1:0!
С. Джеррард
Пас отдал
Л. Суарес
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
(К)
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
18
Гарет Бэрри
ОП
16
Джеймс МакКарти
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
87
Кевин Миральяс
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
18
Луис Альберто
АП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
99
Магайе Гуйе
ПП
21
Леон Осман
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
4-2-2-2
22
Миньоле
26
Сиссоко
37
Шкртел
2
Туре
20
Фланаган
14
Хендерсон
8
Джеррард
19
Стерлинг
11
Коутиньо
9
Суарес
15
Старридж
4-2-3-1
1
Ховард
6
Стоунз
19
Ягиелка
21
Алькарас
3
Бэйнс
18
Бэрри
16
МакКарти
87
Миральяс
6
Баркли
20
Пиенаар
9
Лукаку
20
Фланаган
16
Келли
16
Келли
20
Фланаган
11
Коутиньо
18
Альберто
18
Альберто
11
Коутиньо
15
Старридж
11
Мозес
11
Мозес
15
Старридж
20
Пиенаар
21
Осман
21
Осман
20
Пиенаар
6
Баркли
46
МакГиди
46
МакГиди
6
Баркли
9
Лукаку
14
Нейсмит
14
Нейсмит
9
Лукаку
Остались в запасе
Ливерпуль
Эвертон
25
Брэд Джонс
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Ливерпуль - Эвертон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 23:55 (прямая)
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