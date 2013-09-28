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Тоттенхэм - Челси
Тоттенхэм - Челси: обзор матча 28 сентября 2013
Тоттенхэм
28.09.2013, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Челси
19'
Г. Сигурдссон
65'
Д. Терри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Челси
82'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
Оскар
81'
Вторая желтая
Ф. Торрес
Желтая карточка
М. Дембеле
78'
Замена
Д. Дефо
️️️️
Р. Сольдадо
77'
Желтая карточка
М. Доусон
75'
Замена
Л. Холтби
️️️️
К. Эриксен
70'
69'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Э. Азар
65'
ГОЛ! 1:1!
Д. Терри
Пас отдал
Х. Мата
Желтая карточка
Я. Вертонген
64'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Э. Таунсенд
63'
58'
Желтая карточка
Б. Иванович
51'
Желтая карточка
Ф. Торрес
46'
Замена
Х. Мата
️️️️
Д. Оби Микел
Желтая карточка
К. Эриксен
45'
+2
Желтая карточка
Э. Таунсенд
43'
ГОЛ! 1:0!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
Р. Сольдадо
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
10
Гильфи Сигурдссон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ОП
18
Паулиньо
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ОП
7
Рамирес
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
8
Оскар
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
30
Сандро
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Льорис
2
Уокер
14
Вертонген
20
Доусон
26
Ноутон
8
Дембеле
18
Паулиньо
10
Сигурдссон
24
Эриксен
25
Таунсенд
9
Сольдадо
4-1-2-2-1
1
Чех
20
Иванович
26
Терри
4
Луис
3
Коул
12
Оби Микел
7
Рамирес
8
Лэмпард
8
Оскар
10
Азар
9
Торрес
24
Эриксен
90
Холтби
90
Холтби
24
Эриксен
25
Таунсенд
89
Шадли
89
Шадли
25
Таунсенд
9
Сольдадо
9
Дефо
9
Дефо
9
Сольдадо
8
Оскар
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
8
Оскар
10
Азар
20
Шюррле
20
Шюррле
10
Азар
12
Оби Микел
64
Мата
64
Мата
12
Оби Микел
Остались в запасе
Тоттенхэм
Челси
24
Брэд Фридель
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
32
Марк Шварцер
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Тоттенхэм - Челси
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 15:00 (прямая)
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