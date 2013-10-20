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Судьи
Главный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

Динамо - Кубань (ЛФЛ)

20.10.2013, Воскресенье, 18:00 мск Химки, стадион Родина Трансляция: "Наш футбол" 17:45 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 13 тур Динамо - Кубань (ЛФЛ) Молодежные команды: 1 - 2
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
16 марта, суббота 18:30 Кубань (ЛФЛ) 1:1 Динамо
7 тур
2 сентября, воскресенье 16:00 Динамо 1:2 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
44 тур
13 мая, воскресенье 18:30 Кубань (ЛФЛ) 1:1 Динамо
31 тур
20 ноября, воскресенье 14:00 Динамо 2:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
19 тур
6 августа, суббота 21:00 Кубань (ЛФЛ) 3:1 Динамо
4 тур
9 апреля, суббота 18:30 Динамо 1:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2009
26 тур
25 октября, воскресенье 16:45 Кубань (ЛФЛ) 1:1 Динамо
12 тур
13 июня, суббота 17:30 Динамо 1:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
6 августа, среда 20:00 Кубань (ЛФЛ) 0:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2007
27 тур
21 октября, воскресенье 19:30 Динамо 1:0 Кубань (ЛФЛ)
13 тур
17 июня, воскресенье 20:30 Кубань (ЛФЛ) 0:4 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
19 тур
15 августа, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Кубань (ЛФЛ)
14 тур
3 июля, суббота 00:00 Кубань (ЛФЛ) 0:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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