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Судьи
Главный судья:
Алексей Матюнин (Москва)

Ростов - Урал

30.09.2013, Понедельник, 20:30 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: "Наш футбол" 20:15 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 11 тур Ростов - Урал
Россия. Первый дивизион 2008
25 тур
6 августа, среда 19:00 Ростов 3:1 Урал
5 тур
22 апреля, вторник 17:00 Урал 1:1 Ростов
Чемпионат России 1996
20 тур
2 сентября, понедельник 00:00 Урал 2:1 Ростов
2 тур
9 марта, суббота 00:00 Ростов 2:1 Урал
Чемпионат России 1995
20 тур
9 августа, среда 00:00 Ростов 2:0 Урал
15 тур
8 июля, суббота 00:00 Урал 2:0 Ростов
Чемпионат России 1993
31 тур
10 октября, воскресенье 00:00 Урал 1:1 Ростов
15 тур
17 июня, четверг 00:00 Ростов 2:1 Урал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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