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Судьи
Главный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

Рубин - Динамо

26.09.2013, Четверг, 20:30 мск Казань, стадион Центральный Трансляция: "Наш футбол" 20:15 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 10 тур Рубин - Динамо Молодежные команды: 0 - 2
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
18 тур
1 декабря, суббота 13:30 Динамо 3:0 Рубин
4 тур
12 августа, воскресенье 19:00 Рубин 2:0 Динамо
Россия. Кубок (2011/2012)
Финал
9 мая, среда 15:00 Динамо 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
38 тур
7 апреля, суббота 15:00 Динамо 1:1 Рубин
32 тур
26 ноября, суббота 18:30 Рубин 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
28 тур
24 октября, понедельник 20:00 Динамо 0:2 Рубин
13 тур
14 июня, вторник 21:00 Рубин 3:0 Динамо
Россия. Премьер-Лига 2010
28 тур
13 ноября, суббота 19:00 Динамо 2:2 Рубин
14 тур
24 июля, суббота 21:00 Рубин 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2009
19 тур
23 августа, воскресенье 18:15 Динамо 0:3 Рубин
5 тур
19 апреля, воскресенье 19:00 Рубин 3:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2008
21 тур
14 сентября, воскресенье 16:00 Рубин 1:0 Динамо
7 тур
25 апреля, пятница 19:00 Динамо 0:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2007
29 тур
3 ноября, суббота 14:00 Динамо 0:1 Рубин
15 тур
1 июля, воскресенье 19:00 Рубин 2:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2006
26 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Рубин 0:1 Динамо
11 тур
19 июля, среда 00:00 Динамо 2:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
22 тур
11 сентября, воскресенье 18:00 Динамо 3:1 Рубин
7 тур
30 апреля, суббота 16:00 Рубин 2:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
24 тур
25 сентября, суббота 00:00 Рубин 2:2 Динамо
7 тур
17 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2003
20 тур
9 августа, суббота 00:00 Рубин 2:1 Динамо
9 тур
18 мая, воскресенье 00:00 Динамо 0:0 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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