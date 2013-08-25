Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)

Рубин - Крылья Советов

25.08.2013, Воскресенье, 17:30 мск Казань, стадион Центральный Трансляция: "Наш футбол" 17:15 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 6 тур Рубин - Крылья Советов Молодежные команды: 0 - 1
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
19 мая, воскресенье 16:00 Крылья Советов 3:1 Рубин
15 тур
11 ноября, воскресенье 15:45 Рубин 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
22 тур
28 августа, воскресенье 18:45 Рубин 1:0 Крылья Советов
7 тур
1 мая, воскресенье 19:00 Крылья Советов 2:2 Рубин
Россия. Премьер-Лига 2010
26 тур
29 октября, пятница 18:45 Крылья Советов 0:2 Рубин
12 тур
9 июля, пятница 16:30 Рубин 3:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2009
27 тур
30 октября, пятница 19:00 Рубин 4:1 Крылья Советов
13 тур
11 июля, суббота 16:30 Крылья Советов 1:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2008
26 тур
25 октября, суббота 14:00 Рубин 3:0 Крылья Советов
12 тур
5 июля, суббота 17:00 Крылья Советов 2:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2007
27 тур
21 октября, воскресенье 15:00 Крылья Советов 3:0 Рубин
13 тур
16 июня, суббота 18:30 Рубин 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
17 тур
28 августа, понедельник 00:00 Рубин 2:1 Крылья Советов
2 тур
27 марта, понедельник 00:00 Крылья Советов 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
27 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Рубин 2:1 Крылья Советов
12 тур
18 июня, суббота 18:00 Крылья Советов 2:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2004
25 тур
2 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 2:1 Рубин
6 тур
10 апреля, суббота 00:00 Рубин 1:3 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
28 тур
18 октября, суббота 00:00 Рубин 3:1 Крылья Советов
3 тур
6 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:0 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
...
  • Читайте нас: 