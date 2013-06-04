Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг - Филиппины
Гонконг - Филиппины: обзор матча 04 июня 2013
Гонконг
04.06.2013, вторник, 13:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Филиппины
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гонконг - Филиппины
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
2 : 0
09.06.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
2 : 0
05.06.2026
Монголия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Индия
2 : 1
31.03.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Непал
0 : 0
26.03.2026
Гонконг
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Гонконг
1 : 2
18.11.2025
Сингапур
Филиппины
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
09.06.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
03.06.2026
Гуам
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таджикистан
1 : 1
31.03.2026
Филиппины
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Мальдивы
0 : 2
18.11.2025
Филиппины
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Филиппины
3 : 1
14.10.2025
Восточный Тимор
Новости команд
Все
Гонконг
Филиппины
С Россией готова сыграть сборная, которая отстает от нее на 100 мест рейтинга ФИФА
26 июня
35
Филиппины – Мьянма: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.85
8 июня
Камбоджа – Гонконг: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.60
8 июня
Гонконг – Монголия: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.55
4 июня
Филиппины – Гуам: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026
3 июня
Камбоджа – Гонконг: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.60
8 июня
Гонконг – Монголия: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.55
4 июня
Прогноз на точный счет матча Гонконг – Непал: товарищеские матч, 5 июня 2025
2025.06.04 12:08
Отбор ЧМ-2026. Экс-спартаковец помог Узбекистану разгромить Гонконг (3:0)
2024.03.26 19:26
Узбекистан – Гонконг: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024
2024.03.26 16:40
С Россией готова сыграть сборная, которая отстает от нее на 100 мест рейтинга ФИФА
26 июня
35
Филиппины – Мьянма: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.85
8 июня
Филиппины – Гуам: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026
3 июня
Филиппины – Гуам: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 1.40
2 июня
Свен-Горан Эрикссон возглавил сборную Филиппин
2018.10.27 11:37
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+