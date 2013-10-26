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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Карпаты
Металлист - Карпаты: обзор матча 26 октября 2013
Металлист
26.10.2013, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Карпаты
12'
А. Гомес
21'
Х. Соса
72'
М. Бартулович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Карпаты
90'
+3
Желтая карточка
В. Страшкевич
88'
Замена
В. Страшкевич
️️️️
С. Зенев
Замена
Р. Моледо
️️️️
П. Ксенз
85'
81'
Вторая желтая
М. Бартулович
81'
Желтая карточка
М. Бартулович
Желтая карточка
С. Бланко
79'
77'
Желтая карточка
В. Костевич
Замена
О. Красноперов
️️️️
А. Гомес
77'
Замена
П. Ксенз
️️️️
К. Вильягра
73'
72'
ГОЛ! 2:1!
М. Бартулович
67'
Желтая карточка
А. Ткачук
46'
Замена
А. Ткачук
️️️️
Д. Лепа
45'
Желтая карточка
И. Пластун
25'
Желтая карточка
О. Голодюк
ГОЛ! 2:0!
Х. Соса
Пас отдал
М. Азеведо
21'
ГОЛ! 1:0!
А. Гомес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
7
Диего Соуза
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
32
Олег Голодюк
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
39
Денис Васин
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
32
Олег Красноперов
ЦП
46
Артем Радченко
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
4-1-3-2
81
Дишленкович
19
Пшеничных
18
Гуйе
6
Азеведо
3
Вильягра
7
Соуза
7
Соса
29
Бланко
8
Эдмар
32
Девич
10
Гомес
4-2-4
31
Ильющенков
20
Пашаев
32
Пластун
6
Балажиц
21
Костевич
32
Голодюк
5
Федорчук
20
Зенев
11
Лепа
21
Бартулович
39
Васин
Ксенз
4
Моледо
4
Моледо
Ксенз
3
Вильягра
19
Ксенз
19
Ксенз
3
Вильягра
10
Гомес
32
Красноперов
32
Красноперов
10
Гомес
11
Лепа
19
Ткачук
19
Ткачук
11
Лепа
20
Зенев
27
Страшкевич
27
Страшкевич
20
Зенев
Остались в запасе
Металлист
Карпаты
46
Артем Радченко
ЦФ
29
Александр Горяинов
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
8
Амбросий Чачуа
АП
23
Роман Мисак
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
46
Артем Радченко
ЦФ
29
Александр Горяинов
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Остались в запасе
8
Амбросий Чачуа
АП
23
Роман Мисак
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Металлист - Карпаты
1
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Годулян
(Одесса)
Стадион:
ОСК Металлист
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