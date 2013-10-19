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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Днепр
Карпаты - Днепр: обзор матча 19 октября 2013
Карпаты
19.10.2013, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
0 : 4
Завершен
Днепр
16'
Б. Гама
29'
Б. Гама
60'
Матеус
63'
Е. Селезнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Днепр
Замена
Марселиньо
️️️️
Д. Лепа
79'
69'
Замена
Д. Кулаков
️️️️
А. Федецкий
Замена
А. Ткачук
️️️️
В. Федорчук
66'
65'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Матеус
Замена
С. Зенев
️️️️
Д. Васин
64'
63'
ГОЛ! 0:4!
Е. Селезнев
60'
ГОЛ! 0:3!
Матеус
Пас отдал
Б. Гама
57'
Замена
Жулиано
️️️️
Р. Зозуля
54'
Желтая карточка
Р. Зозуля
48'
Желтая карточка
Б. Гама
Желтая карточка
М. Бартулович
40'
29'
ГОЛ! 0:2!
Б. Гама
Желтая карточка
П. Пашаев
23'
16'
ГОЛ! 0:1!
Б. Гама
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
97
Марселиньо
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Арман Элла
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
15
Денис Кулаков
ПЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
4-2-4
31
Ильющенков
21
Костевич
32
Пластун
6
Балажиц
20
Пашаев
5
Федорчук
32
Голодюк
20
Гладкий
11
Лепа
21
Бартулович
39
Васин
4-3-3
71
Бойко
44
Федецкий
14
Чеберячко
23
Дуглас
2
Влад
89
Политыло
16
Гама
23
Канкава
10
Зозуля
99
Матеус
11
Селезнев
5
Федорчук
19
Ткачук
19
Ткачук
5
Федорчук
11
Лепа
97
Марселиньо
97
Марселиньо
11
Лепа
39
Васин
20
Зенев
20
Зенев
39
Васин
44
Федецкий
15
Кулаков
15
Кулаков
44
Федецкий
10
Зозуля
20
Жулиано
20
Жулиано
10
Зозуля
99
Матеус
9
Калинич
9
Калинич
99
Матеус
Остались в запасе
Карпаты
Днепр
9
Арман Элла
ЦФ
23
Роман Мисак
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Главный тренер
Александр Севидов
27
Ян Лаштувка
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
29
Руслан Ротань
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
9
Арман Элла
ЦФ
23
Роман Мисак
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
29
Руслан Ротань
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Александр Севидов
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Карпаты - Днепр
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
Украина
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