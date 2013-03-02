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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Гамбия - Мавритания
Гамбия - Мавритания: обзор матча 02 марта 2013
Гамбия
02.03.2013, суббота, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Мавритания
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гамбия - Мавритания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
3 : 1
29.05.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 1
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14.10.2025
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Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
08.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 0
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2025.11.11 10:31
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