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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - ОФК
Динамо - ОФК: обзор матча 06 февраля 2013
Динамо
06.02.2013, среда, 15:00
Товарищеские матчи
2 : 3
Завершен
ОФК
65'
В. Гранат (П)
85'
К. Кураньи
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо - ОФК
ГОЛ! 2:0!
К. Кураньи
85'
Желтая карточка
М. Ломич
78'
Замена
В. Сарамутин
️️️️
В. Гранат
78'
Замена
А. Панюков
️️️️
И. Соловьев
69'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Гранат
65'
Замена
С. Давыдов
️️️️
И. Семшов
46'
Замена
К. Кураньи
️️️️
А. Кокорин
46'
Замена
М. Ломич
️️️️
В. Рыков
46'
Замена
Е. Фролов
️️️️
А. Шунин
46'
Желтая карточка
В. Рыков
36'
Желтая карточка
А. Юсупов
27'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Динамо - ОФК
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
ОФК
Сербия. Суперлига, 16 тур
ОФК
- : -
21.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Радник
2 : 1
08.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 12 тур
Мачва
1 : 1
17.10.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 11 тур
Младост
0 : 0
12.10.2026
ОФК
Информация о матче
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ОФК
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
16:55
2
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
Вчера, 14:29
10
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Аршавин призвал игроков покидать Россию
12 ноября
52
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
12 ноября
8
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
16:55
2
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
Вчера, 14:29
10
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Аршавин призвал игроков покидать Россию
12 ноября
52
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
12 ноября
8
«Ахмат» Черчесова разгромил европейский клуб
28 июня
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Пруцев поедет играть в Германию или Францию
15 мая
1
Российский хавбек оформил «1+1» в матче чемпионата Сербии
20 апреля
1
Два российских легионера могут вернуться в РПЛ
17 апреля
1
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