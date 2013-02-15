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Расписание матчей
Kубок ФНЛ
Нефтехимик - Томь
Нефтехимик - Томь: обзор матча 15 февраля 2013
Нефтехимик
15.02.2013, пятница, 13:00
Россия. Кубок ФНЛ, группа A, 3 тур
0 : 3
Завершен
Томь
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Статистика матча Нефтехимик - Томь
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Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 17 тур
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1 : 0
07.11.2026
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17.10.2026
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Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
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