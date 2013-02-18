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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Рединг
Манчестер Юнайтед - Рединг: обзор матча 18 февраля 2013
Манчестер Юнайтед
18.02.2013, понедельник, 23:59
Англия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Рединг
69'
Нани
72'
Чичарито
81'
Д. МакАнуфф
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Рединг
Замена
М. Кэррик
️️️️
Андерсон
84'
81'
ГОЛ! 2:1!
Д. МакАнуфф
ГОЛ! 2:0!
Чичарито
Пас отдал
Нани
72'
70'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Г. МакКлири
ГОЛ! 1:0!
Нани
Пас отдал
Л. Валенсия
69'
64'
Замена
Д. Гатри
️️️️
М. Лейгертвуд
Замена
Р. ван Перси
️️️️
Э. Янг
64'
55'
Желтая карточка
Н. Хант
Замена
Нани
️️️️
Ф. Джонс
43'
Травма
Ф. Джонс
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
8
Том Клеверли
ЦП
28
Андерсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Рединг
23
Адам Федеричи
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
11
Джоби МакАнуфф
(К)
ЛП
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
68
Чем Карачан
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ПП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
16
Ноэль Хант
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
11
Райан Гиггз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Рединг
31
Миккел Андерсен
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
3-2-3-2
43
Де Хеа
28
Бюттнер
4
Джонс
15
Видич
15
Янг
6
Смоллинг
8
Клеверли
28
Андерсон
25
Валенсия
18
Уэлбек
14
Чичарито
4-4-2
23
Федеричи
12
Келли
5
Мариаппа
23
Моррисон
3
Шори
12
МакКлири
8
Лейгертвуд
68
Карачан
11
МакАнуфф
16
Хант
19
Ле Фондре
28
Андерсон
16
Кэррик
16
Кэррик
28
Андерсон
4
Джонс
17
Нани
17
Нани
4
Джонс
15
Янг
32
ван Перси
32
ван Перси
15
Янг
8
Лейгертвуд
23
Гатри
23
Гатри
8
Лейгертвуд
12
МакКлири
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
12
МакКлири
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Рединг
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
31
Миккел Андерсен
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Рединг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:55 (прямая)
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