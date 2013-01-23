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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Суонси - Челси
Суонси - Челси: обзор матча 23 января 2013
Суонси
23.01.2013, среда, 23:45
Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала
0 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Челси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Суонси - Челси
86'
Замена
Р. Бертранд
️️️️
Э. Коул
81'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Оскар
80'
Красная карточка
Э. Азар
68'
Замена
Д. Луис
️️️️
Б. Иванович
Замена
Н. Дайер
️️️️
У. Раутледж
65'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ОП
7
Леон Бриттон
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ПП
25
Мичу
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Оскар
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ОП
7
Рамирес
ЦП
64
Хуан Мата
АП
10
Эден Азар
ПП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
12
Натан Дайер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
22
Марко Марин
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-2-2-1-1
25
Треммель
4
Дэвис
5
Уилльямс
15
Чико
22
Ранхель
40
Ки Сун-Юн
7
Бриттон
18
Де Гузман
19
Эрнандес
15
Раутледж
25
Мичу
4-2-2-1-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
20
Иванович
3
Коул
8
Оскар
8
Лэмпард
10
Азар
7
Рамирес
64
Мата
19
Ба
15
Раутледж
12
Дайер
12
Дайер
15
Раутледж
3
Коул
5
Бертранд
5
Бертранд
3
Коул
20
Иванович
4
Луис
4
Луис
20
Иванович
8
Оскар
9
Торрес
9
Торрес
8
Оскар
Остались в запасе
Суонси
Челси
13
Михел Ворм
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
22
Росс Тернбулл
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Суонси - Челси
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Либерти
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