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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челси - Суонси
Челси - Суонси: обзор матча 09 января 2013
Челси
09.01.2013, среда, 23:45
Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала
0 : 2
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Суонси
39'
Мичу
90+2'
Д. Грэм
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Суонси
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
Д. Грэм
Желтая карточка
Д. Ба
90'
84'
Замена
Д. Грэм
️️️️
Мичу
Замена
М. Марин
️️️️
Оскар
83'
Замена
Д. Ба
️️️️
Ф. Торрес
81'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Рамирес
71'
63'
Замена
Д. Тиндалли
️️️️
У. Раутледж
48'
Желтая карточка
Чико
42'
Желтая карточка
П. Эрнандес
39'
ГОЛ! 0:1!
Мичу
Пас отдал
Д. Де Гузман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
(К)
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Рамирес
ОП
4
Давид Луис
ОП
8
Оскар
АП
64
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
(К)
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ОП
7
Леон Бриттон
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
25
Мичу
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
22
Марко Марин
АП
19
Демба Ба
ЦФ
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
9
Итай Шехтер
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
4-2-3-1
22
Тернбулл
3
Коул
20
Иванович
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
7
Рамирес
4
Луис
10
Азар
64
Мата
8
Оскар
9
Торрес
4-2-1-2-1
25
Треммель
22
Ранхель
5
Уилльямс
15
Чико
4
Дэвис
40
Ки Сун-Юн
7
Бриттон
18
Де Гузман
19
Эрнандес
15
Раутледж
25
Мичу
7
Рамирес
8
Лэмпард
8
Лэмпард
7
Рамирес
8
Оскар
22
Марин
22
Марин
8
Оскар
9
Торрес
19
Ба
19
Ба
9
Торрес
15
Раутледж
19
Тиндалли
19
Тиндалли
15
Раутледж
25
Мичу
12
Грэм
12
Грэм
25
Мичу
Остались в запасе
Челси
Суонси
40
Энрике Илариу
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
13
Михел Ворм
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
9
Итай Шехтер
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
9
Итай Шехтер
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Челси - Суонси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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