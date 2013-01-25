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Расписание матчей
Кубок Африки
Буркина-Фасо - Эфиопия
Буркина-Фасо - Эфиопия: обзор матча 25 января 2013
Буркина-Фасо
25.01.2013, пятница, 22:00
Кубок Африканских Наций, группа C, 2 тур
4 : 0
Завершен
Эфиопия
34'
А. Траоре
74'
А. Траоре
79'
Д. Коне
90+5'
Д. Питройпа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буркина-Фасо - Эфиопия
ГОЛ! 4:0!
Д. Питройпа
Пас отдал
В. Балима
90'
+5
Замена
В. Балима
️️️️
Ш. Каборе
90'
+4
ГОЛ! 3:0!
Д. Коне
Пас отдал
Д. Питройпа
79'
ГОЛ! 2:0!
А. Траоре
Пас отдал
Д. Питройпа
74'
72'
Желтая карточка
С. Тесфайе
Замена
Ф. Руамба
️️️️
А. Бансе
64'
Замена
Д. Диаките
️️️️
В. Сану
63'
Красная карточка
А. Сулама
60'
55'
Замена
Г. Кебеде
️️️️
Ш. Бекеле
Желтая карточка
Д. Питройпа
54'
43'
Замена
Я. Зинабу
️️️️
А. Мегерса
ГОЛ! 1:0!
А. Траоре
Пас отдал
Ш. Каборе
34'
12'
Замена
Б. Ассефа
️️️️
А. Гирма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буркина-Фасо
16
Абдулайе Сулама
ВР
4
Бакари Коне
ЦЗ
8
Пол Кулибали
ЦЗ
5
Мохамед Коффи
ПЗ
18
Шарль Каборе
ОП
12
Сайду Панандетигуири
ЦП
10
Ален Траоре
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
6
Джакариджа Коне
ЦП
20
Вилфрид Сану
ЦФ
15
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Пол Пут
Эфиопия
23
Зерихун Дересе
ВР
2
Дегу Дебебе
ЦЗ
17
Сейоюм Тесфайе
ЦЗ
5
Айналем Хаилу
ЦЗ
10
Берхану Богале
ЦП
8
Асрат Мегерса
ЦП
18
Шимелис Бекеле
ЦП
14
Мениахел Тешоме
ЦП
21
Аддис Хинтса
ЦП
7
Саладин Саид
ЦФ
19
Адане Гирма
ЦФ
Главный тренер
Севнет Бишоу
Буркина-Фасо
23
Джермейн Саноу
ВР
1
Дауда Диаките
ВР
3
Анри Траоре
ЦЗ
19
Пьер Кулибали
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
17
Али Рабо
ЦП
8
Абду Траоре
ЦП
7
Флорен Руамба
ЦП
2
Уилфрид Дах
ЦФ
13
Иссуф Уаттара
ЦФ
7
Прейсе Накулма
ЦФ
9
Мумуни Бели Дагано
ЦФ
Эфиопия
1
Сисэй Банча
ВР
12
Биаджележн Элиас
ЦЗ
6
Алула Гирма
ЦЗ
4
Абебав Бутако
ЦЗ
3
Яред Зинабу
ЦП
20
Бехаилу Ассефа
ЦП
16
Юссуф Салех
ЦП
15
Давит Эстифанос
ЦП
13
Фуад Ибрахим
ЦП
9
Гетанех Кебеде
ЦФ
11
Оумед Укури
ЦФ
3-1-4-2
16
Сулама
4
Коне
8
Кулибали
5
Коффи
18
Каборе
12
Панандетигуири
11
Питройпа
6
Коне
10
Траоре
15
Бансе
20
Сану
3-5-2
23
Дересе
2
Дебебе
17
Тесфайе
5
Хаилу
10
Богале
18
Бекеле
14
Тешоме
21
Хинтса
8
Мегерса
19
Гирма
7
Саид
20
Сану
1
Диаките
1
Диаките
20
Сану
18
Каборе
14
Балима
14
Балима
18
Каборе
15
Бансе
7
Руамба
7
Руамба
15
Бансе
8
Мегерса
3
Зинабу
3
Зинабу
8
Мегерса
19
Гирма
20
Ассефа
20
Ассефа
19
Гирма
18
Бекеле
9
Кебеде
9
Кебеде
18
Бекеле
Остались в запасе
Буркина-Фасо
Эфиопия
2
Уилфрид Дах
ЦФ
3
Анри Траоре
ЦЗ
17
Али Рабо
ЦП
13
Иссуф Уаттара
ЦФ
23
Джермейн Саноу
ВР
19
Пьер Кулибали
ЦЗ
8
Абду Траоре
ЦП
7
Прейсе Накулма
ЦФ
9
Мумуни Бели Дагано
ЦФ
Главный тренер
Пол Пут
12
Биаджележн Элиас
ЦЗ
16
Юссуф Салех
ЦП
6
Алула Гирма
ЦЗ
15
Давит Эстифанос
ЦП
4
Абебав Бутако
ЦЗ
13
Фуад Ибрахим
ЦП
11
Оумед Укури
ЦФ
1
Сисэй Банча
ВР
Главный тренер
Севнет Бишоу
Остались в запасе
2
Уилфрид Дах
ЦФ
3
Анри Траоре
ЦЗ
17
Али Рабо
ЦП
13
Иссуф Уаттара
ЦФ
23
Джермейн Саноу
ВР
19
Пьер Кулибали
ЦЗ
8
Абду Траоре
ЦП
7
Прейсе Накулма
ЦФ
9
Мумуни Бели Дагано
ЦФ
Остались в запасе
12
Биаджележн Элиас
ЦЗ
16
Юссуф Салех
ЦП
6
Алула Гирма
ЦЗ
15
Давит Эстифанос
ЦП
4
Абебав Бутако
ЦЗ
13
Фуад Ибрахим
ЦП
11
Оумед Укури
ЦФ
1
Сисэй Банча
ВР
Главный тренер
Пол Пут
Главный тренер
Севнет Бишоу
Статистика матча Буркина-Фасо - Эфиопия
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Эфиопия
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Буркина-Фасо
3 : 1
12.10.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Сьерра-Леоне
2 : 0
09.09.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Египет
2 : 0
05.09.2025
Эфиопия
Информация о матче
Главный судья:
Бернар Камиль
Стадион:
Мбомбела
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