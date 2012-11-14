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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Малайзия - Гонконг
Малайзия - Гонконг: обзор матча 14 ноября 2012
Малайзия
14.11.2012, среда, 16:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Гонконг
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Малайзия - Гонконг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 1
14.11.2026
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Вьетнам
3 : 1
31.03.2026
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Непал
0 : 1
18.11.2025
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Малайзия
5 : 1
14.10.2025
Лаос
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Лаос
0 : 3
09.10.2025
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Малайзия
1 : 0
08.09.2025
Палестина
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
2 : 0
09.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
2 : 0
05.06.2026
Монголия
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Индия
2 : 1
31.03.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Непал
0 : 0
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