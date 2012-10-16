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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Египет - Тунис
Египет - Тунис: обзор матча 16 октября 2012
Египет
16.10.2012, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Тунис
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Египет - Тунис
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
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Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
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