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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Иран - Ангола
Иран - Ангола: обзор матча 21 июня 2006
Иран
21.06.2006, среда, 00:00
Чемпионат мира, группа D, 3 тур
1 : 1
Завершен
Ангола
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Иран - Ангола
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
- : -
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Бельгия
0 : 0
21.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 1 тур
Иран
2 : 2
16.06.2026
Новая Зеландия
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Кубок африканских наций, 3 тур
Ангола
0 : 0
29.12.2025
Египет
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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