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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Анжи - Крылья Советов
Анжи - Крылья Советов: обзор матча 31 октября 2012
Анжи
31.10.2012, среда, 16:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
20'
Н. Бурмистров
88'
С. Сердеров
8'
С. Петров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Анжи - Крылья Советов
ГОЛ! 2:1!
С. Сердеров
Пас отдал
М. Буссуфа
88'
83'
Желтая карточка
Б. Телес
Замена
С. Сердеров
️️️️
О. Ахмедов
78'
70'
Замена
А. Делькин
️️️️
Р. Григорян
Замена
К. Агаларов
️️️️
Ф. Смолов
69'
65'
Желтая карточка
Себайос
Красная карточка
Р. Тагирбеков
64'
Замена
М. Буссуфа
️️️️
О. Шатов
38'
Травма
О. Шатов
36'
ГОЛ! 1:1!
Н. Бурмистров
Пас отдал
О. Ахмедов
20'
15'
Замена
Р. Воробьев
️️️️
С. Петров
14'
Травма
С. Петров
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Петров
Пас отдал
Б. Телес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
8
Жусилей
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
13
Шамиль Лахиялов
(К)
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
0
Иван Таранов
(К)
ПЗ
28
Роман Григорян
ЛВ
10
Себайос
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
9
Кабайеро
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Анжи
26
Азамат Джиоев
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
4-3-1-2
1
Помазан
13
Тагирбеков
3
Гаджибеков
30
Карлос
43
Логашов
27
Шатов
10
Ахмедов
8
Жусилей
18
Бурмистров
90
Смолов
13
Лахиялов
3-2-2-2-1
1
Вавилин
98
Петров
24
Епуряну
25
Концедалов
0
Таранов
6
Телес
10
Себайос
32
Баляйкин
9
Кабайеро
28
Григорян
12
Корниленко
90
Смолов
7
Агаларов
7
Агаларов
90
Смолов
27
Шатов
11
Буссуфа
11
Буссуфа
27
Шатов
10
Ахмедов
28
Сердеров
28
Сердеров
10
Ахмедов
98
Петров
84
Воробьев
84
Воробьев
98
Петров
28
Григорян
90
Делькин
90
Делькин
28
Григорян
Остались в запасе
Анжи
Крылья Советов
26
Азамат Джиоев
ВР
17
Шариф Мухаммад
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
16
Сергей Веремко
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Виктор Свежов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
26
Азамат Джиоев
ВР
17
Шариф Мухаммад
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
16
Сергей Веремко
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Виктор Свежов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Анжи - Крылья Советов
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"Россия 2" 15:55 (прямая)
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