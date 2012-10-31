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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо - Химки
Динамо - Химки: обзор матча 31 октября 2012
Динамо
31.10.2012, среда, 20:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Химки
82'
К. Кураньи
87'
А. Панюков
55'
В. Соболев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо - Химки
Желтая карточка
И. Соловьев
90'
+1
89'
Желтая карточка
В. Соболев
Желтая карточка
А. Панюков
87'
ГОЛ! 2:1!
А. Панюков
Пас отдал
И. Соловьев
87'
ГОЛ! 1:1!
К. Кураньи
Пас отдал
Л. Фернандес
82'
79'
Желтая карточка
И. Гаврилов
Замена
А. Панюков
️️️️
А. Ропотан
75'
69'
Замена
С. Скобляков
️️️️
В. Филатов
Желтая карточка
А. Ропотан
64'
Желтая карточка
К. Кураньи
63'
Замена
И. Соловьев
️️️️
П. Нехайчик
59'
Замена
З. Мисимович
️️️️
К. Нобоа
59'
57'
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
С. Бреев
55'
ГОЛ! 0:1!
В. Соболев
Пас отдал
В. Филатов
46'
Замена
Д. Ковба
️️️️
С. Даниловский
Желтая карточка
В. Гранат
40'
Желтая карточка
И. Семшов
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
19
Адриан Ропотан
ОП
20
Игорь Семшов
(К)
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
89
Якоб Яншер
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Химки
35
Илья Гаврилов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
99
Сергей Даниловский
(К)
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
23
Сергей Бреев
ОП
6
Леван Гвазава
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
19
Владимир Соболев
ПВ
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Химки
16
Сергей Котов
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
22
Максим Ромащенко
ЦП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
4-1-4-1
1
Шунин
13
Гранат
6
Фернандес
8
Колодин
4
Чичерин
19
Ропотан
33
Нехайчик
20
Семшов
16
Нобоа
89
Яншер
22
Кураньи
4-2-2-1-1
35
Гаврилов
91
Кузнецов
99
Даниловский
7
Хатаженков
21
Филатов
20
Померко
23
Бреев
10
Комков
6
Гвазава
19
Соболев
15
Калимуллин
33
Нехайчик
9
Соловьев
9
Соловьев
33
Нехайчик
16
Нобоа
8
Мисимович
8
Мисимович
16
Нобоа
19
Ропотан
11
Панюков
11
Панюков
19
Ропотан
23
Бреев
22
Кузнецов
22
Кузнецов
23
Бреев
21
Филатов
55
Скобляков
55
Скобляков
21
Филатов
99
Даниловский
2
Ковба
2
Ковба
99
Даниловский
Остались в запасе
Динамо
Химки
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
16
Сергей Котов
ВР
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
22
Максим Ромащенко
ЦП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
22
Максим Ромащенко
ЦП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Динамо - Химки
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Василий Мирошниченко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Спорт" 19:55 (прямая)
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