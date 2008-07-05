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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Cибирь
Урал - Cибирь: обзор матча 05 июля 2008
Урал
05.07.2008, суббота, 15:00
Россия. Первый дивизион, 21 тур
1 : 0
Завершен
Cибирь
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Статистика матча Урал - Cибирь
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Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Мацюра
(Комсомольск-на-Амуре)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Посещаемость:
3500 из 35000 зрителей (10%)
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